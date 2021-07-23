Открытки с Днем торговли и душевные поздравительные слова

Свой профессиональный день работники торговли России празднуют в четвертую субботу июля - вэтом году это 24 июля. Но поздравлять начинают уже с 23 числа!
В четвертое воскресенье июля День работников торговли отмечают в России, Беларуси, Украине.
Что за слово «торгаши»?
Кто придумал это?
Вы — работники торговли,
Словно лучик света!
На лице всегда улыбка,
Ни капли печали.
Меньше сдачи — не ошибка,
Просто подустали.
Пусть клиентов будет больше,
Накладные сходятся,
И пускай поздравят Вас
Премией, как водится!
***
Быть работником торговли —
Это круто и почетно!
Пожелаем вам удачи,
Чтоб работалось зачетно.
Чтоб покупатели с улыбкой
К вам всегда толпою шли,
Ну а выручки — доходы
Словно на дрожжах росли.
Чтоб товар не залежался,
Расходился на ура,
Из налоговой не часто
Что бы шли инспектора.
Пусть все лопнут конкуренты,
В вашей сфере не простой.
Поздравляем с днем торговли,
И держите хвост трубой!
Есть талант и в этом деле —
Только трудно передать.
Совершенству нет предела,
Могут всё они продать:
Огурцы, редис, капусту,
Рыбу, мясо, колбасу ...
Было ведь в корзине пусто, —
А теперь — не унесу ....
Все работники торговли
Очень даже молодцы,
Поздравляю вас сегодня, дорогие продавцы!
***
С днем работников торговли! Без нее ведь никуда,
Все спешим мы в магазины, если нам нужна еда,
За одеждой, сапогами тоже нужно срочно к вам,
Так пусть будут у вас силы, мы желаем счастья вам!
Пусть хватает и здоровья, и любви, и озорства,
Чтобы радость была в жизни, даже с каплей волшебства.
Все желанья исполнялись, и друзья не подвели,
А довольные клиенты к вам не раз еще пришли!
Хочу поздравить с Днем торговли
Я всех, ребята, продавцов!
Пусть будет жизнь у вас спокойной,
Без споров глупых, грубых слов.
Пусть будет щедрым покупатель
На комплименты и «на чай».
Пускай у всех будет достаток
В кармане, жизни и делах!
***
Торговля — дело не простое,
Надо не только продавать,
А выслушать, помочь советом,
И правильно все посчитать.
Да, продавец — это призвание,
Тут мало лишь учиться,
Чтобы достичь успеха,
Им следует родиться.
Такой дар дан не каждому,
Мы ценим Вас и любим,
И в этот праздник с полок,
Товар сметать весь будем.
Желаем Вам улыбок,
Максимум дохода,
И пусть приносит радость,
Работа и погода.
***
Продавать — работа не из легких,
Ты попробуй человека убедить,
Что ему так нужен тот бинокль
Иль велосипед — мешки возить.
Продавец — торговли славный гений —
Ты всегда с улыбкой на лице,
И не важно сколько будет мнений,
За прилавком ты всегда как во дворце.
Пусть в твой праздник в двери постучатся
Счастье, радость, уважение, успех,
Пусть всегда все будет удаваться,
Пусть звучит в твоей семье веселый смех.
А еще желаю мира и покоя,
Чтоб тебе всегда везло во всём,
Чтоб от покупателей не было отбоя,
И их число росло бы с каждым днем!
Источник, pozdravok.ru