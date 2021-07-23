С Днем кадастрового инженера России 24 июля восхитительные слова и открытки
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С Днем кадастрового инженера России 24 июля восхитительные слова и открытки

9:47:427/23/2021Фото: bipbap.ru
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24 июля отмечается - День кадастрового инженера в России-2021.

24 июля - День кадастрового инженера в России
24 июля - День кадастрового инженера в России

Ежегодно 24 июля знаменует собой День кадастрового инженера в России — праздник специалистов умело совмещающих несколько профессий в одной.

24 июля - День кадастрового инженера в России
24 июля - День кадастрового инженера в России

Я желаю, чтоб в работе
Побеждал и властвовал.
Нивелир возьми скорее,
Инженер кадастровый.

В праздник радости желаю
И зарплат тебе больших,
Приносил чтоб только радость
Каждый яркий в жизни миг.

***

Инженер кадастровый, примите
Поздравленье с вашим торжеством!
Пусть все будет так как вы хотите,
Жизнь пускай наполнится теплом.

Вверх стремится пусть карьера,
И доход, конечно же, растет.
Душу пусть хранят добро и вера,
Вам во всем пускай везет.

24 июля - День кадастрового инженера в России
24 июля - День кадастрового инженера в России

Каждому ведь ясно,
Инженер кадастровый,
Что без вас мы, как без рук!
Планов бесконечный круг
Создаете, все в работе.
Потому — всегда в почете.
Поздравляем вас! Желаем:
Четко землю расчертить,
Чтобы нас всем пригодиться,
Ну а вам — успешным быть!

***

Поздравляю вас, инженеры,
Пусть удача шагает за вами,
Вам желаю успешной карьеры,
И пускай все, что было мечтами,
Станет явью легко и красиво,
Пусть здоровье будет, как сталь!
Вам желаю всегда жить счастливо,
Чтоб не знать в жизни слова «печаль»!

24 июля - День кадастрового инженера в России
24 июля - День кадастрового инженера в России

Инженер кадастровый,
Греби лопатой нал,
Успех чтобы участвовать
В делах не забывал!

И пусть твоё везение
Не ведает границ,
Поёт пусть настроение
Чудесней вешних птиц!

Царица-математика
В труде не подведёт,
А на душе романтика
Царит пусть круглый год!

***

От нашего дома до дальней межи,
Точно границу нам проложи,
Чтоб не было споров и тяжбы в суде,
Все карты сегодня доступны тебе.

Кадастровый план — очень нужное дело,
Наш инженер поработает смело,
И сделает точный на плане расчёт —
За это ему респект и почёт!

***

Вас с праздником мы рады поздравлять,
Сегодня прочь гоните межевание,
Давайте веселиться, танцевать,
И окружать всех нежностью, вниманием.

Желаем вам сердечной теплоты,
Преодолеть все сложности в работе,
Заслуг больших и взглядов широты,
Всегда купайтесь в славе и почете.

Источник, pozdravok.ru

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