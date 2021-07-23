Открытки С днем дачника-удачника: самые урожайные картинки и слова в праздничную дату 23 июля 2021 года

Согласно календарю праздничных событий, 23 июля дачники всей России отмечают свой профессиональный день. Хоть он и не имеет статус официального, зато любим многими. Поэтому не стоит в этот жаркий июльский день сидеть дома, а лучше отправиться на дачу и под песни с шашлыком слушать искренние поздравления с торжеством.
Дачник, сегодня отдохни,
И насладись природой, не ленись,
Ты это точно заслужил,
Ведь огород в порядке.
Все твои грядки на показ,
Хоть на выставку сейчас.
Пусть радует осенью урожай,
Побольше фруктов на зиму под чай.
Дачнику сегодня пожелаем
Сил, погоды хорошей и терпения,
Пусть «сердечко» не подкачает,
Не болят суставы и колени.
Трудно ведь день-деньской
Под жарким солнцем
Буквой «зю», кривой спиной,
С сорняком бороться!
Пусть же кабачки растут,
И свекла краснеет,
Ну, а ты — здоровым будь,
И смейся пободрее!
Источник, 1rre.ru