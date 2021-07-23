Самой родной и любимой бабуле поздравления 23 июля с праздником в День великолепной бабушки

Милые старушки,
Что вы приуныли?
День сегодня бабушек,
Мы вас не забыли.
Скомканы платочки,
И летают спицы,
Вяжете носочки,
Не остановиться.
Бабушки-красавицы,
Поздравляем вас,
День пусть начинается
С добрых ваших глаз.
Счастья вам, здоровья,
Нужной быть всегда,
И своей любовью
Согревать сердца.
***
С Днем бабушек сегодня
Поздравлю я тебя,
Милая, любимая,
Бабушка моя.
Я тебе здоровья
Крепкого желаю,
Чтобы не болела
Ты, моя родная.
Теплые носочки
Ты мне снова свяжешь,
И, как в детстве, сказку
Добрую расскажешь.
Я с тобой любовью
Поделюсь своей,
Чтоб была ты самой
Счастливой из людей.
***
Сегодня в мире день чудесный,
Спешим все бабушек поздравить
И после себя как больше смеха
И больше радости оставить.
Желаю в этот день всем дамам,
Которых именуем смело
«моя бабуля, дорогая»,
Во всех делах шлём вам успеха.
Желаем Вам здоровья, силы
Чтоб на руках все вас носили.
И от души вы улыбайтесь
Пусть все ваши мечты сбываются!
***
Просто люди, дети, внуки
Вас сегодня поздравляют.
Бабушки, не знайте скуки,
Пусть вас жизнь не утомляет.
Вы не те сейчас бабульки,
Что по лавкам лишь сидели,
Посещаете танцульки,
Интернетом овладели.
Но вам это не мешает
Постирать, сготовить нам.
Долгих лет мы пожелаем,
Вечной молодости вам.
***
Сегодня для тебя, бабуля
Все поздравленья и цветы!
Решишь проблему ты любую,
Добавишь миру доброты!
Пусть не померкнет никогда
Блеск твоих мудрых, добрых глаз,
Здоровье радует всегда,
А дух чтоб жизни не угас!
Тебе я от души желаю
Уныния и слёз не знать!
Пусть радость, смех, мечты без края
Рекою будут прибывать!
***
Глаза милые-милые,
Вид немного усталый.
Не печалься, любимая,
Ведь к лицу тебе старость.
Пусть, уже ты бабуля,
Но, как прежде, прекрасна.
В глазах цвета лазури
Вижу я твою ласку.
И сегодня, в день бабушек,
Обниму тебя я,
Станет сразу тепло в душе,
И глаза засияют.
***
Лучики-морщинки на лице у глаз,
Добротой и лаской согревают нас.
Над душой не властны быстрые года,
Ведь сердце золотое — молодо всегда!
Бабушка, родная, долгих тебе лет!
Спасибо за заботу и «правильный» совет,
За доброту, за ласку,
За теплоту и сказку,
За твой веселый, дивный смех...
Ведь ты, бабуля, лучше всех!
Источник, pozdravok.ru