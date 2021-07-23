Красивая картинка ко Дню великолепной бабушки 23 июля и очень сердечные слова
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Красивая картинка ко Дню великолепной бабушки 23 июля и очень сердечные слова

8:12:407/23/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Ну где бы были мы без милых бабушек, и кто напек бы вкусных нам оладушек, связал бы на зиму пушистые носочки, и сказку рассказал поближе к ночке.

23 июля - День великолепной бабушки
23 июля - День великолепной бабушки

Кто варит для внуков вкусные каши?
Конечно, родные бабушки наши.
Капризы любые исполнить готовы,
И внуков желанья они с полуслова
В раз угадают, секреты все знают,
И сказку всегда перед сном почитают...
С любовью за все мы вас благодарим,
Сегодня сердечно поздравить хотим
С Днем бабушек! Искренне вам пожелаем
Цвести рядом с внуками розами мая!

***

С бабушек днем я тебя поздравляю,
Счастья, здоровья желаю всерьез,
Ты всех мудрее и лучше, родная,
Знаешь ответ на любой ты вопрос,
Ты мне советом всегда помогаешь,
Ввек ты не выдашь секреты мои
И, как никто, ты меня понимаешь,
Снова тебе признаюсь я в любви!

***

Ну где бы были мы без милых бабушек,
И кто напек бы вкусных нам оладушек,
Связал бы на зиму пушистые носочки,
И сказку рассказал поближе к ночке.

Кто знает столько песенок и баек,
Кто колыбельную споет и с внуком поиграет.
Без бабушек прожить не может белый свет.
Так пожелаем всем им долгих-долгих лет.

***

Не грустит, бабуля наша,
Нос не вешает, родная,
Не пугает её возраст,
Потому что золотая,

Потому что внуков любит,
Потому что петь умеет,
Пусть уже не молодая
И головушка седеет!

День твой бабушка сегодня,
Поздравляем, дорогая,
Будь всегда у нас такая,
Милая и озорная!

***

Сегодня мы важный день отмечаем,
День бабушек наших самых любимых.
Родные, мы очень вас уважаем,
Как много в мире бабулек милых.

Но лучше нашей — нету на свете.
Заботится славно о внуках всегда,
Проснемся сегодня мы на рассвете
И скажем, как сильно любим тебя.

***

Есть человечек очень милый,
Кто обнимает со всей силы,
Кто славным малым наречет
И пирожочек испечет.

Кто все поймет и все простит,
Конфеткой вкусной наградит.
«Люблю тебя» — воскликну я —
«Бабулька добрая моя!

Пусть будет у тебя здоровье
Сильнее, чем мороз в тайге,
Пусть свет наполнится любовью
В твоем прекрасном очаге»

***

Мы махнём сегодня чаю,
Принеся с собой пирог:
Наша милая бабуля
Прибыла к нам на денёк.

И сегодня мы в ударе —
Печь нам сладости не лень,
Угостим родную нашу —
Ведь её сегодня день!

Пожелаем ей здоровья,
Долгих лет и ясный ум,
Чтоб была всегда весёлой,
Не печалилась от дум.

Чтобы мысли душу грели,
И в очах её был свет.
И к любому дню недели
Мудрый был готов совет.

Источник, pozdravok.ru

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