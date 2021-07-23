Красивая картинка ко Дню великолепной бабушки 23 июля и очень сердечные слова

Кто варит для внуков вкусные каши?
Конечно, родные бабушки наши.
Капризы любые исполнить готовы,
И внуков желанья они с полуслова
В раз угадают, секреты все знают,
И сказку всегда перед сном почитают...
С любовью за все мы вас благодарим,
Сегодня сердечно поздравить хотим
С Днем бабушек! Искренне вам пожелаем
Цвести рядом с внуками розами мая!
***
С бабушек днем я тебя поздравляю,
Счастья, здоровья желаю всерьез,
Ты всех мудрее и лучше, родная,
Знаешь ответ на любой ты вопрос,
Ты мне советом всегда помогаешь,
Ввек ты не выдашь секреты мои
И, как никто, ты меня понимаешь,
Снова тебе признаюсь я в любви!
***
Ну где бы были мы без милых бабушек,
И кто напек бы вкусных нам оладушек,
Связал бы на зиму пушистые носочки,
И сказку рассказал поближе к ночке.
Кто знает столько песенок и баек,
Кто колыбельную споет и с внуком поиграет.
Без бабушек прожить не может белый свет.
Так пожелаем всем им долгих-долгих лет.
***
Не грустит, бабуля наша,
Нос не вешает, родная,
Не пугает её возраст,
Потому что золотая,
Потому что внуков любит,
Потому что петь умеет,
Пусть уже не молодая
И головушка седеет!
День твой бабушка сегодня,
Поздравляем, дорогая,
Будь всегда у нас такая,
Милая и озорная!
***
Сегодня мы важный день отмечаем,
День бабушек наших самых любимых.
Родные, мы очень вас уважаем,
Как много в мире бабулек милых.
Но лучше нашей — нету на свете.
Заботится славно о внуках всегда,
Проснемся сегодня мы на рассвете
И скажем, как сильно любим тебя.
***
Есть человечек очень милый,
Кто обнимает со всей силы,
Кто славным малым наречет
И пирожочек испечет.
Кто все поймет и все простит,
Конфеткой вкусной наградит.
«Люблю тебя» — воскликну я —
«Бабулька добрая моя!
Пусть будет у тебя здоровье
Сильнее, чем мороз в тайге,
Пусть свет наполнится любовью
В твоем прекрасном очаге»
***
Мы махнём сегодня чаю,
Принеся с собой пирог:
Наша милая бабуля
Прибыла к нам на денёк.
И сегодня мы в ударе —
Печь нам сладости не лень,
Угостим родную нашу —
Ведь её сегодня день!
Пожелаем ей здоровья,
Долгих лет и ясный ум,
Чтоб была всегда весёлой,
Не печалилась от дум.
Чтобы мысли душу грели,
И в очах её был свет.
И к любому дню недели
Мудрый был готов совет.
Источник, pozdravok.ru