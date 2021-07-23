Препарат маситиниб эффективно уничтожает коронавирус: открытие ученых из Чикаго

Новое исследование Чикагского университета показало, что препарат маситиниб может быть эффективным при лечении COVID-19.
Препарат, который пережил несколько клинических испытаний для человека условий, но до сих пор не получил одобрение для лечения людей, ингибирует репликацию SARS-CoV-2 в человеческих культурах клеток и в мышиной модели, что приводит к гораздо более низкому вирусной нагрузке, пишет https://medicalxpress.com.
Исследователи из Притцкерской школы молекулярной инженерии (PME) Калифорнийского университета в Чикаго, работая с сотрудниками Аргоннской национальной лаборатории и по всему миру, также обнаружили, что препарат может быть эффективным против многих типов коронавирусов и пикорнавирусов. Из-за того, что он подавляет репликацию, также было показано, что он остается эффективным против вариантов COVID-19.
«Ингибиторы основной протеазы SARS-CoV-2, такие как маситиниб, могут стать новым потенциальным способом лечения пациентов с COVID, особенно на ранних стадиях заболевания», - сказал профессор Савас Тай, руководивший исследованием. «COVID-19, вероятно, будет с нами в течение многих лет, и новые коронавирусы будут продолжать появляться. Поиск существующих лекарств, обладающих противовирусными свойствами, может быть важной частью лечения этих заболеваний».
Результаты были опубликованы 20 июля в Science .
Гонка за лекарствами от COVID-19
Когда в марте 2020 года началась изоляция от COVID-19, Тай и Нир Дрейман, доктор наук, специализирующийся на вирусологии, начали думать о том, чем они могут помочь. Чтобы найти лучшее лечение от болезни, они начали с проверки библиотеки из 1900 клинически безопасных лекарств против OC43, коронавируса, который вызывает простуду и может быть изучен в обычных условиях биобезопасности. Они использовали культуры клеток, чтобы определить влияние препаратов на инфекцию.
Затем они передали 30 лучших кандидатов в лекарства профессору микробиологии Гленну Рэндаллу, который проверил их на культурах клеток против вируса SARS-CoV-2 в лаборатории Говарда Тейлора Рикеттса, учреждении BSL-3 в Аргоннской национальной лаборатории. Измерения в лаборатории с высокой степенью сдерживания выявили около 20 препаратов, подавляющих SARS-CoV-2.
Они также отправили кандидаты в лекарства другим сотрудникам для тестирования на протеазу 3CL, фермент в составе коронавирусов, который позволяет им реплицироваться внутри клетки. Они обнаружили, что из кандидатов в лекарственные препараты маситиниб полностью ингибировал вирусный фермент 3CL внутри клетки, что было подтверждено рентгеновской кристаллографией, проведенной группой профессора Анджея Яочимайка в Аргонне. Препарат специфически связывается с активным сайтом протеазы 3CL и подавляет дальнейшую репликацию вируса.
«Это дало нам четкое представление о том, как действует этот препарат, и мы стали уверены, что у него есть шанс действовать на людей», - сказал Дрейман.
Хотя маситиниб в настоящее время одобрен только для лечения опухолей тучных клеток у собак, он прошел клинические испытания на людях при нескольких заболеваниях, включая меланому, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз и астму. Было показано, что он безопасен для людей, но вызывает побочные эффекты, включая желудочно-кишечные расстройства и отек, и потенциально может повысить риск сердечных заболеваний у пациента.
Препарат эффективен против разновидностей других вирусов
Затем исследователи работали с коллегами из Университета Луисвилля, чтобы протестировать препарат на мышиной модели. Они обнаружили, что он снижает вирусную нагрузку SARS-CoV-2 более чем на 99 процентов и снижает уровень воспалительных цитокинов у мышей.
Параллельно исследователи начали тестировать препарат на клеточных культурах против других вирусов и обнаружили, что он также эффективен против пикорнавирусов, в том числе гепатита А, полиомиелита и риновирусов, вызывающих простуду.
Они также протестировали его на клеточных культурах против трех вариантов SARS-CoV-2, альфа, бета и гамма, и обнаружили, что он одинаково хорошо работает против них, поскольку связывается с протеазой, а не с поверхностью вируса.
Теперь команда работает с фармацевтической компанией, которая разработала лекарство (AB Science), чтобы настроить лекарство, чтобы сделать его еще более эффективным противовирусным средством. Между тем, сам маситиниб в будущем может быть подвергнут клиническим испытаниям на людях, чтобы проверить его в качестве средства лечения COVID-19.
«Маситиниб сейчас может стать эффективным противовирусным средством, особенно когда кто-то впервые инфицирован, и противовирусные свойства препарата будут иметь наибольший эффект», - сказал Дрейман. «Это не первая вспышка нового коронавируса, и она не будет последней. Помимо вакцин, нам нужны новые методы лечения, чтобы помочь тем, кто был инфицирован».