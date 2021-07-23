Как размер ягодиц и талии женщины влияет на ум ребенка
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Как размер ягодиц и талии женщины влияет на ум ребенка

6:00:007/23/2021,Кристин ШенвальдФото: https://www.piqsels.com/
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Исследования, проведенные в Университете Питтсбурга, показали, что развитие мозга младенцев зависит от жировых запасов, которые находятся в ягодицах и бедрах их мамы.

Почему у женщин с определенным соотношением талии к бедрам дети умнее
Почему у женщин с определенным соотношением талии к бедрам дети умнее

Когда женщины спрашивают: «Неужели из-за этого мои ягодицы выглядят большими?». И  это пугает мужчин.

Что ж, теперь, возможно, можно сказать «да», поскольку наука обнаружила, что у матерей с большим задом рождаются более умные дети, пишет https://www.yourtango.com/

Исследования, проведенные в Университете Питтсбурга, показали, что развитие мозга младенцев зависит от жировых запасов, которые находятся в ягодицах и бедрах их мамы.

Не только это, но и количество, хранящееся в нем, может напрямую влиять на интеллект ребенка.

«Жир в этих областях является депо для построения мозга ребенка», - сказал The Sunday Times Уильям Д. Лассек, доктор медицины,  автор книги «Почему женщинам нужен жир» .
Жир содержит химическое вещество, известное как докозагексаеновая кислота (DHA), которая, по словам Лассека, является «особенно важным компонентом человеческого мозга».

Это жирная кислота омега-3, которая нужна младенцам для развития нервной системы и глаз в первые шесть месяцев жизни. Это химическое вещество содержится в грудном молоке.

Согласно исследованию, «жир в верхней части тела оказывает негативное влияние, а жир в нижней части тела оказывает положительное влияние на поставку длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот, которые необходимы для развития нервной системы. Таким образом, соотношение талии и бедер (WHR) является полезным показателем. для соотношения жира в верхней и нижней части тела следует прогнозировать когнитивные способности женщин и их потомков».

«Похоже, что женщины эволюционировали, чтобы накапливать эти жиры и удерживать их - до тех пор, пока не появится ребенок», - сказал доктор Лассек. «Это похоже на уровни, наблюдаемые у медведей, впадающих в спячку, или у китов, живущих в холодных арктических морях».

Авторы исследования также отмечают, что «необычная полнота и отложение жира у женщин репродуктивного возраста могут быть результатом естественного отбора на способность поддерживать развитие нервной системы плода и младенца - давление отбора, которое было намного слабее у наших близких родственников-приматов».

По крайней мере, теперь мы знаем, почему так много женщин считают свои бедра и ягодицы проблемными зонами.
Дело не в том, что у них нет дисциплины; это просто эволюция.

Итак, бедра и ягодицы на самом деле не являются проблемой; на самом деле, лучше заниматься чем-то большим ради интеллекта вашего ребенка.

Однако, если у вас нет больших бедер или ягодиц, это не обязательно сделает вашего ребенка глупым. Это сложная наука, которая, в конце концов, сводится к тому, как вы растите своего ребенка.

Но если хочешь этот бургер с картошкой фри, сделай это, мама!

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