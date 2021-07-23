Как однолетняя полынь уничтожает коронавирус, рассказали ученые

Группа исследователей, связанных с учреждениями в Дании, Германии и Гонконге, обнаружила, что несколько экстрактов растения полынь однолетняя активны против вируса SARS-CoV-2 в лабораторных условиях. В своей статье, опубликованной в журнале Scientific Reports , группа описывает три экстракта растения Artemisia annua, которые они тестировали, и их результаты в борьбе с вирусом SARS-CoV-2 в ткани легких человека. Хотя в последние месяцы в центре внимания пандемии оказались вакцины, эффективные для предотвращения COVID-19, продолжается работа по лечению невакцинированных людей, инфицированных вирусом SARS-CoV-2, пишет https://medicalxpress.com
Artemisia annua - это полынь, встречающаяся в некоторых частях Азии и Северной Америки. Он широко известен под разными именами, такими как сладкая полынь или сладкая Энни. Его экстракты используются для лечения малярии, и наиболее распространенные виды лечения основаны на артемизинине. Производные артемизинина включают артесунат и артеметер, оба из которых используются для лечения пациентов с малярией и имеют доказанную безопасность. В этом новом исследовании исследователи стремились определить, могут ли артемизинин или его производные быть эффективными для лечения пациентов с COVID-19. Чтобы выяснить это, они заразили ткани человека вирусом SARS-CoV-2 в чашках Петри, а затем добавили артемизинин или его производные.
В частности, исследователи сначала протестировали экстракт и его производные на клетках почек африканской зеленой обезьяны и обнаружили, что он эффективен против штамма варианта вируса SARS-CoV-2, который недавно появился в Германии. Затем они протестировали экстракт и его производные против датского варианта, также используя клетки почек от того же типа обезьяны. В очередной раз добившись успеха, они протестировали экстракт и его производные с датским вариантом на клетках легких человека и обнаружили, что все три тестируемых метода лечения активны против вируса, подавляя инфекцию. В частности, они обнаружили, что артесунат является наиболее эффективным, за ним следует артеметер, а затем артемизинин.. Команда планирует продолжить свои усилия, проведя клинические испытания.