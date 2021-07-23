Три дня аномальной жары ожидает с 23 июля жителей Бердска

23 июля 2021 года в Бердске ожидается +28...+30 C.
Атмосферные явления - небольшая облачность, без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м\с, днем местами порывы до 12 м/с.
Ночью 23 июля - +13...+15.
24 июля - +29...+31 C, 25 июля - +29...+31 C.
Бердчан ожидает три дня аномальной жары.
Народный праздник Антоний Громоносец отмечается 23 июля 2021 года.
Традиции и обрядыВ этот день люди прислушиваются к тому, как грохочет гром – громко, гулко, долго, резко. Таким образом они определяют погоду на ближайшее время.
Молодежь собирает в заранее приготовленные корзинки ряску – водяное растение в виде маленьких зеленых пластинок. Ее применяют в народной медицине, как удобрение и подкормку для домашних животных.