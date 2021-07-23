Три дня аномальной жары ожидает с 23 июля жителей Бердска
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Три дня аномальной жары ожидает с 23 июля жителей Бердска

6:30:247/23/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Столбик термометра перепрыгнет цифру 30.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м\с,  днем местами порывы до 12 м/с.
Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м\с,  днем местами порывы до 12 м/с.

23 июля 2021 года в Бердске ожидается +28...+30 C.

Атмосферные явления - небольшая облачность, без осадков.  Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м\с,  днем местами порывы до 12 м/с.

Ночью 23 июля - +13...+15.

24 июля - +29...+31 C, 25 июля - +29...+31 C.

Бердчан ожидает три дня аномальной жары.

Народный праздник Антоний Громоносец отмечается 23 июля 2021 года.

Традиции и обряды

В этот день люди прислушиваются к тому, как грохочет гром – громко, гулко, долго, резко. Таким образом они определяют погоду на ближайшее время.

Молодежь собирает в заранее приготовленные корзинки ряску – водяное растение в виде маленьких зеленых пластинок. Ее применяют в народной медицине, как удобрение и подкормку для домашних животных.

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