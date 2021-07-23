Какой сегодня церковный праздник 23 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 23 июляПоложение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве
Мучеников 45-ти в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Ианикита (Аникиты), Сисиния, Менеи, Вирилада и прочих
Преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монахов
Преподобного Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах
Народные праздники
Антоний Громоносец
Этот праздник посвящен памяти преподобного Антония Печерского.
В этот день люди наблюдают за громом и делают предсказания. Грозовые раскаты в этот день предвещают хороший улов рыбы. Резкий гром предвещает тихий дождь, а гулкий звук – ливень.
В этот день заготавливают ряску – водное растение в виде маленьких зеленых пластинок. Ее используют в народной медицине, как удобрение и корм для животных.
Обилие ряски сулит хорошее завершение года.
Запрещалось неуважительно относиться к воде - плевать в нее или расплескивать. Нельзя было не топить баню, не мыться. С утра нужно одеваться во все чистое.
Приметы
- Глухой гром – к тихому дождю, гром гулкий – к ливню.
- Если листья березы начинают желтеть с верхушки (третья декада июля) – жди ранней весны и осени. А снизу – осень поздняя и весна следующая поздняя.
- Гулкие раскаты грома – к затяжному ливню. Гром тихий, слышен как бы издалека – дождь скоро закончится.
- Скот ложится во дворе, а не под кровлей – к хорошей погоде.
- Горлица медленно воркует – к ведру.
Источник: my-calend