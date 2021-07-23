Какой сегодня церковный праздник 23 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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23.07
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Какой сегодня церковный праздник 23 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:377/23/2021Фото: Wikimedia Commons
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Запрещалось неуважительно относиться к воде - плевать в нее или расплескивать. Нельзя было не топить баню, не мыться. С утра нужно одеваться во все чистое.

монастырь
Сегодня пост - сухоядение

Православные праздники 23 июля

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве
Мучеников 45-ти в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Ианикита (Аникиты), Сисиния, Менеи, Вирилада и прочих
Преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монахов
Преподобного Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах

Народные праздники

Антоний Громоносец

Этот праздник посвящен памяти преподобного Антония Печерского.

В этот день люди наблюдают за громом и делают предсказания. Грозовые раскаты в этот день предвещают хороший улов рыбы. Резкий гром предвещает тихий дождь, а гулкий звук – ливень.

В этот день заготавливают ряску – водное растение в виде маленьких зеленых пластинок. Ее используют в народной медицине, как удобрение и корм для животных.

Обилие ряски сулит хорошее завершение года.

Запрещалось неуважительно относиться к воде - плевать в нее или расплескивать. Нельзя было не топить баню, не мыться. С утра нужно одеваться во все чистое.

Приметы


  • Глухой гром – к тихому дождю, гром гулкий – к ливню.
  • Если листья березы начинают желтеть с верхушки (третья декада июля) – жди ранней весны и осени. А снизу – осень поздняя и весна следующая поздняя.
  • Гулкие раскаты грома – к затяжному ливню. Гром тихий, слышен как бы издалека – дождь скоро закончится.
  • Скот ложится во дворе, а не под кровлей – к хорошей погоде.
  • Горлица медленно воркует – к ведру.

Источник: my-calend

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