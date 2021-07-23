Календарь дачника на 23 июля 2021 года: что можно делать сегодня, а что нельзя?

23 июля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 13 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Козерог. Процент освещенности Луны составляет 99%. Восход Луны в 21:08, а закат в 02:35.
Хронология лунных дней
- 13 лунный день c 20:17 22.07.2021 по 21:08 23.07.2021
- 14 лунный день c 21:08 23.07.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Козерог (+)
Луна в знаке Козерог. Это средний по плодородности знак. Обеспечивает хороший урожай, который долго и хорошо хранится, правда, плоды бывают среднего размера.
Семенной материал очень высокого качества, семена долго сохраняют всхожесть. Растения, посеянные и посаженные в эти дни, всходят медленно, но дружно. Имеют мощную корневую систему, крепкий стебель и хотя растут медленно, приобретают выносливость, устойчивость к различным повреждениям, болезням, перепадам температур, засухе, морозам.
Деревья и многолетние кустарники будут долго плодоносить, особенно те культуры, которым придется расти и плодоносить в засушливых или очень холодных условиях. Многолетние и однолетние цветочные растения имеют крепкий стебель и некрупные, но красивой формы цветы.
Благоприятно в козероге:
- замачивание семян;
- посев, посадка на долгое хранение и на семена, также пересадка овощных растений, особенно картофеля, корнеплодных и луковых;
- посев и посадка деревьев и кустарников, бобовых, зерновых;
- посадка подвоев для дальнейшей перепрививки;
- посевы и посадки подзимние и многолетних растений, зимующих в открытом грунте;
- можно пересаживать растения с ослабленной корневой системой, а также те цветы, которым предстоит зимовать на холодных подоконниках;
- корневая и некорневая подкормка растений;
- обрезка, прищипка, прививка и заготовка черенков;
- заготовление сена;
- защита от болезней и вредителей;
- уборка на длительное хранение и на семена;
- заготовка корней лекарственных растений;
- заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
Возможны в козероге посев и посадка следующих культур:
- овощных: арахис, бобовые, дайкон, капуста (белокочанная, брокколи, кольраби, цветная), картофель, лук (батун, порей, репчатый, шнитт), мангольд, морковь, перец горький, редис, редька, репа, свекла, топинамбур, тыква, чеснок;
- пряно-зеленых: базилик, мята, петрушка, сельдерей, укроп, хрен, шпинат, щавель;
- плодово-ягодных: абрикос, вишня, груша, земляника, крыжовник, персик, слива, смородина, яблоня;
- полевых: гречиха, ячмень;
- цветов: ирис;
- комнатных растений: драцена (деремская, душистая), конофитум Фридриха, лавр благородный, лапидария Маргарет, ларгиродерма яичковидная, пальмы веерные (хамеропс приземистый, трахикарпус Форчуна, вашингтония нитеносная), толстянка (серебристая, серповидная), фикус (Бенджамина, бенгальский, лировидный), фикус эластик (каучуконосный), хвойные растения, юкка слоновая.
Не благоприятно в козероге:
- работать с корнями растений.
13 лунный день (+)
23 июля 2021 года в 12:00 — 13 лунный день. Энергетика Луны благотворствует объединению возможностей и желаний. Этот день благоприятен для садово-огородных работ.
Луна находится на пике своего роста, что способствует оптимальной концентрации энергии в листьях и плодах растений. В этот период все жизненные соки растений движутся от корней к листьям, стеблям и плодам
Рекомендуется в 13 лунный день:
- уборка урожая культур, у которых пригодной в пищу является верхняя надземная часть: бобовые, огурцы, томаты, перец, кабачки, баклажаны, кукуруза, подсолнечник, цветы и лекарственные растения;
- посев, посадка, пересадка, черенкование, укоренение черенков и усов, а так же обработка земли;
- прививка, перепрививка;
- сбор семян, они дадут хорошие всходы и богатый урожай;
- работа с корнями, в этот день они мало реагируют на любые повреждения;
- полив и прикормка.
Не рекомендуется в 13 лунный день:
- обрезка деревьев и прищипка;
- уборка ботвы и листвы.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.
Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.
На растущей Луне благоприятно:
- посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
- посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
- обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
- прививка.
На растущей Луне не благоприятно:
- Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.
Влияние дня недели (±)
День недели - пятница. Этот день находится под эгидой Венеры - таинственной, загадочной и светлой планеты. Он издревле считался женским днем. В этот день девушкам и женщинам полагалось отдыхать, не загружать себя никакими делами.
Поскольку Венера покровительствует изяществу и красоте, создавая у человека ощущение умиротворенности, то в пятницу лучше всего заняться садом и его благоустройством, заодно освободить участок от всего ненужного. Самое лучшее - это подготовиться к предстоящей неделе. И никоим образом не пытаться провернуть всю работу в огороде до конца рабочего дня.
Источник: mirkosmosa