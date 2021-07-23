Гороскоп на Полнолуние в Водолее 24 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
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Гороскоп на Полнолуние в Водолее 24 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально

10:20:207/23/2021Фото: pxhere
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Сегодня всем знакам предлагается провести день как можно спокойнее и не предпринимать никаких резких действий. Больше времени посвятите вашему дому и отношениям.

кофе
Подарите больше времени вашим близким

Овен

Сегодня вам следует быть очень осторожными со своими желаниями. Всё, о чём вы сегодня подумаете, скорее всего, будет исполнено с очень большой долей вероятности. Постарайтесь сегодня не вспоминать все проблемах. Откажетесь покупок.

Телец

К выполнению сегодня работы вам следует подойти более творчески и быть готовыми к получению новых знаний. Есть очень большая вероятность, что ваша сказка станет, наконец-то, былью. Избавляйтесь от комплексов и направьте основные силы на улучшение финансового положения.

Близнецы

Сегодня вам очень захочется исправить какие-то ошибки в своей жизни. При достаточных усилиях вы со всем справитесь. Хорошо сегодня убираться дома и работать в огороде. От поездок откажитесь, а вечером можно ждать гостей.

Рак

Этот день обещает вам очень много разговоров и общение со старыми друзьями. Если вы будете контролировать свое настроение, то этот выходной вы проведете так, что забудете его не скоро. В хорошем смысле.

Лев

Сегодня вы будете удивлены тому объему работы, что скопилась по дому. Однако стоит только начать, как вы со всем быстренько справитесь. Не откладывайте решение накопившихся проблем на потом. Одинокие сегодня могут влюбиться.

Дева

С самого утра вы почувствуете себя очень уставшим. В этом нет ничего удивительного, поскольку неделя была довольно интенсивной. Этот выходной день стоит посвятить дому и отношениям с любимым человеком. Устройте себе разгрузочный день.

Весы

Сегодня вам может потребоваться помощь от ваших родных людей. Только с ними вы сможете решить старую затянувшуюся проблему. Если вы в браке, вам рекомендуется всей семьёй выехать куда-то на природу для отдыха.

Скорпион

Весь этот день вам рекомендовано посвятить отдыху, а также тому, чтобы заняться своим здоровьем. Поверьте, никаких срочных дел для вас сегодня нет. Занимайтесь собой и посидите на диете.

Стрелец

Сегодня вы будете очень энергичны и активны, настолько, что будете заряжать таким же настроением всех, кто вокруг вас. Кому-то из родных такое поведение не очень понравится и он попробует поставить вас на место, однако у него это не получится.

Козерог

Всё своё внимание и сегодня вы посвятите своему любимому человеку. День можно назвать романтическим. Можно пройтись по магазинам за покупками.

Водолей

Сегодня вам стоит отказаться от шопинга и покупок, особенно крупных. Если хочется развлечься, то посетите косметический салон, результат вам понравится. Моет прийти неожиданная новость.

Рыбы

Сегодня вам захочется побеждать самих себя. Вы никого не будете слушать и полностью погрузитесь в свои мысли. Сегодня хорошо отказываться от вредных привычек и сидеть на диете. Возможно объяснение в любви. Не отказывайтесь сразу, присмотритесь.

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