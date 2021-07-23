В России обрушилась популярность на кнопочные телефоны
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В России обрушилась популярность на кнопочные телефоны

5:17:307/23/2021Фото: Piqsels
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Приезжающие в страну мигранты, удаленные сотрудники и граждане, которые опасаются за сохранность своих данных, скупают кнопочные телефоны.

Кнопочные телефоны становятся популярнее

За первое полугодие 2021 года в России выросли продажи кнопочных телефонов. Разница в показателях с 2020 годом варьируется от 6 до 26 процентов в сторону увеличения. Выручка от продажи самых простых телефонов увеличилась до 35 процентов.

Ранее данная категория товара каждый год пользовалась меньшим спросом — ее продажи падали ежегодно на 5-10 процентов. Эксперты связывают данное явление с возвращением трудовых мигрантов и началом дачного сезона. Также переведенные на удаленку сотрудники пользуются дешевыми телефонами без интернета.

Россияне стали чаще пользоваться более безопасными аппаратами в связи с с тем, что велика вероятность слежки через смартфоны, об этом говорит эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин, который советует для ведения важных переговоров пользоваться устройствами без интернета, пишет "Коммерсантъ".

- Если приглядеться ко многим чиновникам и миллиардерам, как российским, так и зарубежным, то они ходят с кнопочными телефонами. Кнопочный телефон очень трудно будет прослушать, поскольку там нет 3G, LTE и так далее, — пояснил он.

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