В России обрушилась популярность на кнопочные телефоны

За первое полугодие 2021 года в России выросли продажи кнопочных телефонов. Разница в показателях с 2020 годом варьируется от 6 до 26 процентов в сторону увеличения. Выручка от продажи самых простых телефонов увеличилась до 35 процентов.
Ранее данная категория товара каждый год пользовалась меньшим спросом — ее продажи падали ежегодно на 5-10 процентов. Эксперты связывают данное явление с возвращением трудовых мигрантов и началом дачного сезона. Также переведенные на удаленку сотрудники пользуются дешевыми телефонами без интернета.
Россияне стали чаще пользоваться более безопасными аппаратами в связи с с тем, что велика вероятность слежки через смартфоны, об этом говорит эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин, который советует для ведения важных переговоров пользоваться устройствами без интернета, пишет "Коммерсантъ".
- Если приглядеться ко многим чиновникам и миллиардерам, как российским, так и зарубежным, то они ходят с кнопочными телефонами. Кнопочный телефон очень трудно будет прослушать, поскольку там нет 3G, LTE и так далее, — пояснил он.