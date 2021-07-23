Трейлер фильма "Дюна" Дени Вильнева и о чем фильм, рассказываем и показываем

Накануне стало известно, что на 46-м Международном кинофестивале будут чествовать режиссера Дени Вильнева. Планируется, что он получит награду режиссера Эберта Тиффа во время проведения киносмотра. Приедет на фестиваль в Торонто и его новая картина «Дюна». Отметим, что в первых числах сентября она откроет и другой престижный фестиваль – в Венеции.
В России премьера фильма Вильнева ожидается 14 октября. Вчера представителям СМИ показали первые 10 минут картины и одну из ключевых сцен фильма, которую в специальном видео Дени Вильнев представил как одну из своих любимых. В ней главный герой в исполнении Тимоти Шаламе впервые ступает на одну из самых опасных планет во Вселенной - Арракис.
По сюжету, который представила студия Warner Bros., а также знакомому по книге и фильму Дэвида Линча, наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на планету Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ - червей и основной причины межгалактических конфликтов - невероятно ценного ресурса, который называется меланж. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия. Враждебный мир Арракиса приготовил для него множество тяжелых испытаний, но только тот, кто готов взглянуть в глаза своему страху, достоин стать избранным, сообщает Российская газета.