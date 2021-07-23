СК даст рекомендации, как молодежи сознательно отказаться от незаконных акций

Зампредседателя СК генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус рассказал о том, что Следственный комитет предложил создать рекомендации для сознательного отказа молодежи от участия в несанкционированных акциях. Как он отметил, в январе этого года ведомство обратилось в Санкт-Петербургский государственный университет с предложением провести социологическое исследование, направленное на выявление причин участия подростков в незаконных акциях и на поиск путей противодействия таким опасным тенденциям.
- По результатам исследования мы планируем получить экспертное заключение с рекомендациями по формированию у молодежи сознательного отказа от участия в несогласованных акциях, - сообщил Клаус.
Напомним, в январе этого года в крупных городах России прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Навального.