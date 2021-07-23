СК даст рекомендации, как молодежи сознательно отказаться от незаконных акций
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

СК даст рекомендации, как молодежи сознательно отказаться от незаконных акций

8:58:507/23/2021Фото: Поможет ли это молодежи?
0

Их разработают совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом.

СК создаст рекомендации, чтобы молодежь отказывалась от участия в митингах

Зампредседателя СК генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус рассказал о том, что Следственный комитет предложил создать рекомендации для сознательного отказа молодежи от участия в несанкционированных акциях. Как он отметил, в январе этого года ведомство обратилось в Санкт-Петербургский государственный университет с предложением провести социологическое исследование, направленное на выявление причин участия подростков в незаконных акциях и на поиск путей противодействия таким опасным тенденциям.

- По результатам исследования мы планируем получить экспертное заключение с рекомендациями по формированию у молодежи сознательного отказа от участия в несогласованных акциях, - сообщил Клаус.

Напомним, в январе этого года в крупных городах России прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Навального.

За отказ играть в бикини норвежских спортсменок наказали
Путин подписал новый законопроект о сроках воинской службы
У болеющих коронавирусом появились новые симптомы
Новая информация о состоянии МакSим
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Аргентина не стала молчать и высказалась о «Спутнике V»
Нашли подземную тюрьму с крематорием: имя владельца уже известно
Молодой актер обвинил актрису в страшных вещах
Слуцкая борется с неизлечимой болезнью
акциярекомендациимитинг
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Трейлер фильма "Дюна" Дени Вильнева и о чем кино, рассказываем и показываем
8:48:25 7/23/2021
Трейлер фильма "Дюна" Дени Вильнева и о чем кино, рассказываем и показываем
БердскРабота в Бердске: Мастера на зарплату 50 000 рублей срочно разыскивает компания
8:36:25 7/23/2021
Работа в Бердске: Мастера на зарплату 50 000 рублей срочно разыскивает компания
Какой сегодня церковный праздник 23 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:37 7/23/2021
Какой сегодня церковный праздник 23 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Открытки С днем дачника-удачника: самые урожайные картинки и слова в праздничную дату 23 июля 2021 года
8:18:49 7/23/2021
Открытки С днем дачника-удачника: самые урожайные картинки и слова в праздничную дату 23 июля 2021 года
Красивая картинка ко Дню великолепной бабушки 23 июля и очень сердечные слова
8:12:40 7/23/2021
Красивая картинка ко Дню великолепной бабушки 23 июля и очень сердечные слова
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 23 июля 2021 в России и мире
7:40:57 7/23/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 23 июля 2021 в России и мире
Поздравления в День работника спецучета уголовно-исполнительной системы РФ
7:18:53 7/23/2021
Поздравления в День работника спецучета уголовно-исполнительной системы РФ
БердскТри дня аномальной жары ожидает с 23 июля жителей Бердска
6:30:24 7/23/2021
Три дня аномальной жары ожидает с 23 июля жителей Бердска
Самой родной и любимой бабуле поздравления 23 июля с праздником в День великолепной бабушки
6:15:41 7/23/2021
Самой родной и любимой бабуле поздравления 23 июля с праздником в День великолепной бабушки
Как размер ягодиц и талии женщины влияет на ум ребенка
6:00:00 7/23/2021
Как размер ягодиц и талии женщины влияет на ум ребенка