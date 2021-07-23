Индексацию пенсий работающим пенсионерам вернут россиянам с 2022 года
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Индексацию пенсий работающим пенсионерам вернут россиянам с 2022 года

9:37:097/23/2021Фото: pixabay
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В России действует закон о запрете индексации выплат для работающих пенсионеров.

В России снова могут начать индексировать темы для работающих пенсионеров

Главам Минтруда, Минфина и Минэкономразвития России Антону Котякову, Антону Силуанову и Максиму Решетникову дано поручение проработать вопрос о включении в бюджет на следующий год индексации пенсий для работающих пенсионеров. Они проработают вопрос о необходимости и финансовом обеспечении работающих пенсионеров.

Отметим, что с 2016 года в России действует закон об отмене индексации пенсий неработающих пенсионеров. А в Госдуме уже неоднократно предлагали вернуть индексацию пенсий тем пенсионерам, которые получают маленькие зарплаты. Но положительного решения принято не было. Проработать предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам поручал правительству президент РФ Владимир Путин. Впоследствии в пресс-службе Минтруда России сообщали, что направили свои предложения по данному вопросу в кабмин.

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