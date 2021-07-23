Новую статистику о зараженных коронавирусом озвучили в Бердске 23 июля
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Новую статистику о зараженных коронавирусом озвучили в Бердске 23 июля

9:22:227/23/2021Фото: Минздрав НСО
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Всего в городе зарегистрировано 2054 случаев коронавирусной инфекции.

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По данным оперативного штаба на 23 июля в Бердске под медицинским наблюдением находятся 1 165 бердчанина. За прошедшие сутки взято 359 тестов. Выздоровевших и выписанных за все время пандемии - 1920. На сегодняшний день выявлено 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2054 случаев коронавирусной инфекции.

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