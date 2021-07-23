15-летний подросток подросток умер в санатории "Восток" Новосибирска

Вчера, 22 июля, в Новосибирской области произошла трагедия. В санатории "Восток" в поселке Мочище умер 15-летний подросток. В настоящее время СК начал проверку по данному факту.
Как стало известно, все произошло вечером. Подросток бежал по территории санатория и внезапно упал на землю. Мальчику пытались помочь, вызвали на место медиков, но спасти его так и не удалось. Отметим, что в санатории он находился не один, а в составе организованной группы, пишет НГС.
В соцсетях некоторые знакомые погибшего подростка сообщают, что он был спортсменом. Есть предположения, что он не справился с нагрузками.