Чудотворная молитва Коневской иконе Божией Матери: кому помогает и в чем
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Чудотворная молитва Коневской иконе Божией Матери: кому помогает и в чем

10:08:267/23/2021Фото: Храмы России
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Из самых последних чудес, сотворенных иконой, известен случай с юношей, который произошёл в 1996 году в небольшой церкви на Карельском перешейке.

икона
Коневская икона является чудотворной

Коневская икона Богородицы почитается сегодня, 23 июля, всеми православными верующими. Несмотря на то, что эта икона не слишком распространена в России, тем не менее, она признана чудотворной после очень многих случаев исцеления. Отличается эта икона тем, что очень многие её списки, которые хранятся на территории России и Финляндии, являются мироточивыми.

При помощи миро, исходящего от икон, очень многие люди смогли получить исцеление от очень тяжелых заболеваний. Из самых последних чудес, сотворенных иконой, известен случай с юношей, который произошёл в 1996 году в небольшой церкви на Карельском перешейке.

Там хранился один из списков Коневской иконы Божией Матери, который замироточил. Этот юноша был слепым, причём у него один глаз был повреждён настолько сильно, что врачи не могли ему помочь. Он пришёл к этой иконе и очень горячо молился, после чего ему помазали глаза миром, источаемым иконой. В момент помазания юноша ощутил давление внутри глаза, а после этого его глаз стал восстанавливаться, а зрение вернулось.

Считается, что данная икона способна не только исцелять любые заболевания, связанные с органами зрения, также она может изгонять бесов, избавлять от одержимости, а также были случаи, когда она помогала избавиться от пагубных привычек.

Молитва


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