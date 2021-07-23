Бизнесмены Новосибирска показали 500 кг еды на дегустации в честь Дня работников торговли генконсулу Узбекистана
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Бизнесмены Новосибирска показали 500 кг еды на дегустации в честь Дня работников торговли генконсулу Узбекистана

10:13:597/23/2021Фото: пресс-службы "РусАгроМаркет"
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Соорганизаторами мероприятия выступили ООО «РусАгроМаркет-Новосибирск», министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и Сибирская Федерация рестораторов и отельеров.

. Для гостей мероприятия была организована экскурсия по оптово-распределительному центру.
. Для гостей мероприятия была организована экскурсия по оптово-распределительному центру

Новосибирские товаропроизводители представили более 500 кг продовольственной продукции на выставке-дегустации в День работника торговли. Профессиональный праздник состоялся 22 июля на территории ОРЦ «РусАгроМаркет-Новосибирск».

Соорганизаторами мероприятия выступили ООО «РусАгроМаркет-Новосибирск», министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и Сибирская Федерация рестораторов и отельеров. В выставке приняли участие более 40 местных производителей, в том числе ООО «Агрокомплекс Росторгуевский», ЗАО Племзавод «ИРМЕНЬ», ООО «Купинское мороженое», ООО Хлебокомбинат «Инской» и др.

Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области:

- Сфера торговли и услуг занимает важное место в экономике Новосибирской области — более 15% валового регионального продукта, почти четверть миллиона человек, работающих в отрасли. Прошлый год был нелегким, в этом году испытания продолжаются, но они сплачивают нас, выводят на новый уровень, помогают ощутить поддержку тех, кто рядом с нами. От своего имени и от лица губернатора я благодарю всех работников торговли за их нелегкий труд, активную жизненную позицию и обеспечение каждого жителя нашего региона продуктами и товарами.

Богдан Григорьев, генеральный директор холдинга «РусАгроМаркет»:

- Сегодняшний праздник может стать отправной точкой для правильной организации в регионе новых форматов торговли, в том числе и на нашей площадке. Мы несколько лет создавали оптово-распределительный центр именно для того, чтобы представить рынку принципиально новые возможности с точки зрения сбыта, оптовой торговли, логистики, фасовки сельскохозяйственной продукции, помогать нашим поставщикам и торговым сетям совместно продвигать в регионе и стране как отечественные, так и зарубежные продукты.

Делегация Узбекистана во главе с Генеральным консулом Тимуром Рахмановым обсудила с местными компаниями возможности экспорта сельскохозяйственной продукции. Республика Узбекистан экспортирует в Новосибирскую область овощи и фрукты, консервированную продукцию, трикотажные изделия, хлопок и вату. Между территориями также развито сотрудничество в сфере трудовых отношений, образования и культуры. Товарооборот Новосибирской области с Узбекистаном по итогам 2020 года составил $88,9 млн.

В рамках Дня работника торговли состоялись переговоры товаропроизводителей с торговыми сетями в формате В2В и семинар по актуальным вопросам развития потребительского рынка для специалистов муниципальных администраций. Для гостей мероприятия была организована экскурсия по оптово-распределительному центру. В финале праздника прошел кулинарный баттл: команды готовили пельмени под руководством Президента Федерации рестораторов и отельеров Сибири Владимира Бурковского. Жюри не смогло выделить лучшее блюдо и присудило победу всем участникам.

Справка о компании
ОРЦ “РусАгроМаркет-Новосибирск” — это современная многофункциональная торгово-логистическая площадка, предоставляющая игрокам продовольственного рынка доступ к услугам хранения, доработки, фасовки, сбыта и комплексной логистики «фреш»-продукции. Общая площадь первой очереди новосибирского проекта составляет 103 тыс. кв. м. ОРЦ включает в себя два мультитемпературных и морозильный терминалов, а также павильоны для оптовой торговли, вспомогательные, технические здания и сооружения. Основными инвесторами проекта являются Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и инвестиционная компания Proxima Capital Group.

Новосибирский оптово-распределительный центр — первое звено единой агрологистической сети, создаваемой в России «РусАгроМаркетом». В перспективе компания рассчитывает запустить ОРЦ в других регионах, в частности, в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, и, возможно, Воронеже.

Дегустация состоялась

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