Можно работать на огороде и ходить на кладбище 23 июля в день Положения Ризы Господа Иисуса Христа?
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Можно работать на огороде и ходить на кладбище 23 июля в день Положения Ризы Господа Иисуса Христа?

10:40:167/23/2021Фото: Русская вера
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Отказаться от празднования этого события в марте заставил тот факт, что на это время всегда выпадает в Великий пост, не допускающий никаких празднований.

положение Ризы
При царе Михаиле в Россию попала часть Ризы Господней

Во время правления царя Михаила в 1625 году в Москву прибыл священный дар от персидского шаха Аббаса . Этот дар предназначался для всех православных, а принял его патриарх Филарет, который в те времена был самым главным священником в России.

После завоевания персидскими воинами Грузии, в одном из монастырей была обнаружена часть Ризы Иисуса Христа. Это верхняя часть одежды, напоминающая плащ, в которой Иисус шел вместе со своим крестом на казнь на распятие.

Ещё при жизни Иисуса тяжело больная женщина, прикоснувшись к краю его Ризы получила исцеление. Поэтому после распятия солдаты, которые сопровождали Иисуса на смерть, разделили Ризу на 4 части (по количеству солдат) и каждый забрал себе одну из частей.

Один из солдат был грузином по происхождению, а потому одна часть ризы оказалась в Грузии. После того как в России приняли драгоценный дар, священнослужители, проведя множество собраний и испытаний для Ризы Господней, убедились в её подлинности.

Случилось это на крестопоклонной неделе в марте, однако праздновать это событие решено было 23 июля, накануне той даты, когда был коронован на престол царь Михаил. Отказаться от празднования этого события в марте заставил тот факт, что на это время всегда выпадает в Великий пост, не допускающий никаких празднований.

В этот праздник не существует никаких церковных запретов, которые говорили бы о том, что сегодня нельзя работать, либо устраивать поминки, либо посещать кладбище.

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