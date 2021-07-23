Можно работать на огороде и ходить на кладбище 23 июля в день Положения Ризы Господа Иисуса Христа?

Во время правления царя Михаила в 1625 году в Москву прибыл священный дар от персидского шаха Аббаса . Этот дар предназначался для всех православных, а принял его патриарх Филарет, который в те времена был самым главным священником в России.
После завоевания персидскими воинами Грузии, в одном из монастырей была обнаружена часть Ризы Иисуса Христа. Это верхняя часть одежды, напоминающая плащ, в которой Иисус шел вместе со своим крестом на казнь на распятие.
Ещё при жизни Иисуса тяжело больная женщина, прикоснувшись к краю его Ризы получила исцеление. Поэтому после распятия солдаты, которые сопровождали Иисуса на смерть, разделили Ризу на 4 части (по количеству солдат) и каждый забрал себе одну из частей.
Один из солдат был грузином по происхождению, а потому одна часть ризы оказалась в Грузии. После того как в России приняли драгоценный дар, священнослужители, проведя множество собраний и испытаний для Ризы Господней, убедились в её подлинности.
Случилось это на крестопоклонной неделе в марте, однако праздновать это событие решено было 23 июля, накануне той даты, когда был коронован на престол царь Михаил. Отказаться от празднования этого события в марте заставил тот факт, что на это время всегда выпадает в Великий пост, не допускающий никаких празднований.
В этот праздник не существует никаких церковных запретов, которые говорили бы о том, что сегодня нельзя работать, либо устраивать поминки, либо посещать кладбище.