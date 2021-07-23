Сотрудница ИП Голубева поборется за место депутата с действующим спикером горсовета Бердска Голубевым
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Сотрудница ИП Голубева поборется за место депутата с действующим спикером горсовета Бердска Голубевым

10:24:267/23/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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На 23 июля в списке 134 кандидата — почти 5 человек на один депутатский мандат. Но число претендентов может еще вырасти — до окончания срока выдвижения есть еще 6 дней.

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Бердский избирком продолжает принимать заявления и документы от желающих стать депутатами горсовета с 19 сентября 2021 года. На утро 23 июля в списке претендентов на депутатский мандат, который предоставила «Курьер. Среда. Бердск» председатель бердской ТИК Наталья Фокина, 134 фамилии.

Накануне заявили об участии в избирательной кампании представители КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России-За правду», единороссы и самовыдвиженцы. Все больше становится кандидатов, которые имеют отношение к компаниям крупнейшего бердского бизнесмена Виктора Голубева.

Напомним, что председателем депутатского корпуса Бердска сейчас является его младший брат Владимир Голубев. «Единая Россия» вновь выдвинула его кандидатуру в горсовет по округу №26. Теперь у него появился «конкурент» - 26-летняя Анастасия Гринева, которая работает менеджером отдела кадров у ИП Голубева. Понятно, что серьезную ставку на нее не делают. Но она может вести «правильную» агитацию и оттянуть голоса избирателей у реальных соперников Владимира Голубева — представителя оппозиционной коалиции «Новосибирск-2020» Даниила Маркелова и выдвиженца от ЛДПР Ивана Ефименко.

На 23 июля в среднем претендуют по 5 человек на одно место в представительном органе власти. До окончания приема документов от потенциальных кандидатов осталось 6 дней.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчане могут найти свой избирательный округ по адресу в новой схеме и выбрать своего кандидата в депутаты.

Новые выдвиженцы на место в депутатском корпусе Бердска

Одномандатный избирательный округ №3

Русских Дмитрий Игоревич, дата рождения - 26 августа 1990 года, сведения о профессиональном образовании - Частное образовательное учреждение высшего образования "Академия управления и производства", 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Новосибирская областная общественная Организация по поддержке талантов и инициатив молодежи "Талант" - "Инициатива" - "Молодость", директор, место жительства - Новосибирская область, рабочий поселок Краснообск, «Справедливая Россия-За правду».

Одномандатный избирательный округ №5

Алабин Руслан Борисович, дата рождения - 30 мая 1974 года, сведения о профессиональном образовании - Международный педагогический университет в г. Магадане, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, Бердск, КПРФ.

Одномандатный избирательный округ №5

Онищенко Сергей Александрович, дата рождения - 24 мая 1976 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская академия государственной службы", 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Благотворительный фонд "Дети - наше будущее", президент, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, Бердск, член всероссийской политической партии "Единая Россия".

Одномандатный избирательный округ №6

Шаяхметов Павел Юрьевич, дата рождения - 8 января 1985 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный технический университет, 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Автономная некоммерческая организация спортивный клуб "Кристалл", главный инженер, место жительства - Новосибирская область, Бердск, член всероссийской политической партии "Единая Россия".

Одномандатный избирательный округ №7

Хабибулина Софья Ринатовна, дата рождения - 27 января 1998 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский торгово-экономический колледж", 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата, место жительства - Новосибирская область, Новосибирск, член ЛДПР.

Одномандатный избирательный округ №8

Байжанов Ерлан Омарович, дата рождения - 8 июня 1966 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный университет им. Ленинского комсомола, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "СовИнформ"", главный редактор сайта "Родные Берега.НСК", место жительства - Новосибирская область, Новосибирск, член КПРФ.

Одномандатный избирательный округ №8

Чернышева Екатерина Александровна, дата рождения - 25 июня 1989 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва Прохорова Е.В., место жительства - Новосибирская область, Новосибирск, член ЛДПР.

Одномандатный избирательный округ №9

Комракова Елена Сергеевна, дата рождения - 27 декабря 1990 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный аграрный университет", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата, место жительства - Новосибирская область, Новосибирск, член ЛДПР.

Одномандатный избирательный округ №10

Аредаков Максим Александрович, дата рождения - 21 сентября 1979 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский гуманитарный институт, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, Бердск, «Справедливая Россия-За правду».

Одномандатный избирательный округ №15

Блынский Михаил Юрьевич, дата рождения - 22 августа 1975 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный технический университет, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, Искитимский район, поселок Мичуринский, «Справедливая Россия-За правду».

Одномандатный избирательный округ №15

Вахрушева Ольга Михайловна, дата рождения - 31 октября 1973 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный педагогический университет, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Голубев В.А., бухгалтер, место жительства - Новосибирская область, Искитимский район, село Лебедевка, член всероссийской политической партии "Единая Россия".

Одномандатный избирательный округ №15

Руденко Владислав Андреевич, дата рождения - 31 марта 1997 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, Искитим, член ЛДПР.

Одномандатный избирательный округ №16

Тепляшин Михаил Геннадьевич, дата рождения - 21 мая 1976 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский гуманитарный институт, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО "СЖС Восток Лимитед", оказывает услуги Филиалу в г . Новокузнецке, место жительства - Новосибирская область, Бердск, «Справедливая Россия-За правду».

Одномандатный избирательный округ №18

Егошин Дмитрий Николаевич, дата рождения - 7 апреля 1983 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Вторнефтепродукт", заместитель директора по производству, место жительства - Новосибирская область, Бердск, «Справедливая Россия-За правду».

Одномандатный избирательный округ №18

Иванова Мария Анатольевна, дата рождения - 8 августа 1980 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный университет экономики и управления - "НИНХ", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Квартал-С", бухгалтер, место жительства - Новосибирская область, Бердск, член всероссийской политической партии "Единая Россия".

Одномандатный избирательный округ №19

Поцуков Павел Михайлович, дата рождения - 7 августа 1983 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский гуманитарный институт, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Сибгазцентр", директор, место жительства - Новосибирская область, Бердск, КПРФ.

Одномандатный избирательный округ №20

Алексеева Тамара Александровна, дата рождения - 13 мая 1986 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)", 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Фирма Янтарь IIIЛТД", инженер-проектировщик, место жительства - Новосибирская область, Бердск, член всероссийской политической партии "Единая Россия".

Одномандатный избирательный округ №22

Константинова Светлана Николаевна, дата рождения - 24 января 1976 года, сведения о профессиональном образовании - Сибирский институт финансов и банковского дела, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО производственная компания "Кристалл", заместитель главного бухгалтера, место жительства - Новосибирская область, Бердск, член всероссийской политической партии "Единая Россия".

Одномандатный избирательный округ №23

Немиро Артем Витальевич, дата рождения - 19 октября 1981 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, Новосибирск, «Справедливая Россия-За правду».

Одномандатный избирательный округ №24

Калганов Павел Эдуардович, дата рождения - 13 августа 1967 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский электротехнический институт, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ТРАСТ", директор, место жительства - Новосибирская область, Бердск, член ЛДПР.

Одномандатный избирательный округ №26

Гринева Анастасия Евгеньевна, дата рождения - 19 декабря 1995 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный технический университет", 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Голубев В.А., менеджер отдела кадров, место жительства - Новосибирская область, Бердск, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №27

Гук Константин Андреевич, дата рождения - 5 октября 1981 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, Бердск, КПРФ.

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