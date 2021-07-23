В Москве арестовали судмедэксперта, который вынес заключение о самоубийстве Леонида Ошарина

В Москве суд отправил под арест судмэдэксперта, который вынес заключение о самоубийстве Леонида Ошарина. Напомним, это бывший заместитель главы департамента культуры Москвы его тело нашли год назад в Крыму.
Отметим, что полиция уже задержала севастопольского судмедэксперта Александра Пенцакова. Его подозревают сразу по двум статьям – халатность и служебный подлог. Следователи не исключают версию того, что Ошарина могли убить и считает, что судмедэксперт мог сделать ошибки в заключении о суициде чиновника. В суд уже направили материалы с требованием арестовать Пенцакова.
Леонид Ошарин пропал в конце марта 2020 года. Через две недели его тело обнаружили в одной из съёмных квартир Ялты, куда он приехал из Сочи. Он лежал в ванной, рядом нашли нож.