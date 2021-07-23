Обнаженный мужчина на велосипеде напугал сибирячек на Центральном пляже Новосибирска

Вчера утром, 22 июля, в Новосибирске произошел неприятный инцидент. Там, абсолютно голый мужчина ездил на велосипеде по Центральному пляжу города. Об этом рассказали в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети Вконтакте. В это время там загорали женщины, которые были крайне напуганы происходящим.
- Сегодня вернулась жара, и мы с подругой пошли загорать на Центральный пляж. Народу мало, рабочий день. Лежим, никого не трогаем. Вдруг подруга вскрикнула. Поворачиваюсь — прямо перед нами с велосипеда слезает какой-то мужик. Абсолютно голый! Слезает и чинит колесо. Не смутило, что рядом люди, маленькие дети. Мы в шоке,— рассказала Анастасия Степанова.
Женщинам пришлось переходить на другое место. А мужчина, закончив ремонт велосипеда, спокойно уехал, сверкая половыми органами.