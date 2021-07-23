Андрей Травников проконтролировал строительство школы в Болотном, возводимой по поручению Президента России

Губернатор провёл рабочую встречу по исполнению поручений с главой Болотнинского района Олегом Королёвым. Речь шла как о поручениях, данных ранее, которые Губернатор держит на контроле, так и о новых обращениях жителей района.
В первую очередь, губернатор проконтролировал исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина по строительству здания школы №4 по ул. Ремесленная, 2. Андрей Травников напомнил об одном из главных своих требований – школа должна быть сдана вместе с подъездной дорогой и тротуарами.
Олег Королёв доложил: стройка завершается, готовность объекта 95%, заканчивается внутренняя отделка, идут работы по благоустройству окружающей территории. По строительству дороги и тротуаров – подрядчик часть подготовительных работ выполнит зимой, а в 2022 году по окончании зимнего сезона дорога будет сделана.
Задержка со строительством дороги, по словам Губернатора, связана с издержками ФЗ-44, который допускает недобросовестных подрядчиков к таким важным стройкам. «Остаётся надежда на наших депутатов в Госдуме, на то, что голос регионов услышат и примут меры, чтобы мы могли пресекать вал откровенных халтурщиков».
Кроме того, Андрей Травников даст поручения министерству строительства и министерству образования Новосибирской области содействовать школе в своевременном получении и закупке необходимого оборудования.
Строительство школы в г. Болотное по ул. Ремесленная, 2 начато в октябре 2019 г. Общеобразовательная средняя полная школа рассчитана на 30 классов, общей вместимостью 750 мест. Режим работы – 1 смена. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2021 года. Начало образовательного процесса, по данным министерства образования Новосибирской области, планируется с 4-ой четверти 2021-2022 учебного года.
Между Министерством образования Новосибирской области и администрацией Болотнинского района заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Болотнинского района на оснащение вновь вводимых образовательных организаций необходимым оборудованием и инвентарём на общую сумму 112,5 млн рублей.
Также Губернатор поднял вопрос о перебоях с горячим водоснабжением жителей Военного городка. По словам Олега Королёва, там произошёл порыв на теплотрассе, который потребовал длительного устранения. Сейчас порыв устранён, горячую воду подали, подрядчик за свой счёт устраняет засоры в системе.
Кроме того, в июне к Губернатору обратились жители Болотнинского района по вопросу проведения ремонта водопровода в д. Большая Чёрная. Заявитель сообщал, что осенью 2020 года на водозаборной скважине был установлен автоматический насос, но весной 2021 года на месте отведения от водонапорной башни образовался порыв металлической трубы. По информации администрации Болотнинского района, сегодня выполнение работ по ремонту водопровода невозможно из-за поднятия уровня грунтовых вод. Плановый срок завершения ремонта участка водопроводной сети путём замены 50% от общего количества труб – август 2021 года. Водоснабжение жителей сейчас осуществляется в полном объёме по временной схеме.
В завершении рабочей встречи Губернатор и глава района обсудили темпы вакцинирования в Болотнинском районе. Андрей Травников поблагодарил администрацию района за всестороннюю помощь, оказываемую системе здравоохранения в период борьбы с пандемией COVID-19.
Отметим, что во время рабочих поездок Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в Болотнинский район в 2018–2020 годах было дано 6 поручений. По состоянию на 08.07.2021 исполнено и снято с контроля 3 поручения, 3 поручения находятся на контроле.