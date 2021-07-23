Что можно и нельзя делать в день празднования Положения честной Ризы Господа нашего Иисуса Христа 23 июля
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Что можно и нельзя делать в день празднования Положения честной Ризы Господа нашего Иисуса Христа 23 июля

11:20:517/23/2021Фото: Flickr
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По сей день частица Ризы хранится в Москве - в Храме Христа Спасителя, откуда ее ежегодно в этот праздник выносят.

храм
В храме Светицховели была обнаружена часть Ризы

23 июля в России верующие отмечают праздник, в который вспоминают, как в России появилась великая святыня - часть Ризы Иисуса Христа. Ее в дар православным передал персидский шах Аббас, который в 1625 году, после опустошения и завоевания Грузии, обнаружил часть Ризы в храме Светицховели. Она была сокрыта в ризнице в кресте.

Дар принимали царь Михаил Романов и святитель Филарет, которые испытали Ризу, прикладывая ее к тяжелобольным людям. Все больные получили исцеление. Убедившись в подлинности святыни ее торжественно поместили в Кремле, в Успенском соборе. Положение Ризы Господней состоялось 27 марта, однако поскольку в это время всегда идет Великий пост, то празднование этого события решено было отмечать 23 июля. А дату эту выбрали потому, что перед ней был коронован на трон царь Михаил.

По сей день частица Ризы хранится в Москве - в Храме Христа Спасителя, откуда ее ежегодно в этот праздник выносят.

В этот день нет особых церковных традиций, за исключением той, что желательно посетить храм и помолиться Господу нашему об укреплении веры. Потому что исцеляет человека не Риза, а искренняя вера.

Молитва


Запретов тоже нет - можно ходить на кладбище и работать. Однако среди народных традиций есть запрет, гласящий о том, что сегодня строго запрещено ходить в грязной одежде. День полагалось встретить, помывшись и переодевшись в чистое.

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