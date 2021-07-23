Сибиряки перечислили все плюсы и минусы "Леруа Мерлен" на Бердском шоссе. Смотрите фото и видео
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Сибиряки перечислили все плюсы и минусы "Леруа Мерлен" на Бердском шоссе. Смотрите фото и видео

12:13:077/23/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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Внутри здания также как и в других отделах гипермаркета - очень много места и света. Хотя, это не самый большой филиал из существующих.

В магазине приятно находиться

В связи с появлением нового строительного гипермаркета Леруа Мерлен на Бердском шоссе, аналогичные магазины в Бердске, могли понести убытки. В частности, самый популярный строительный магазин “Колорлон”. Чтобы выяснить, правда ли Леруа мог затмить собой Колорлон, редакция “Курьер. Среда. Бердск” опросила покупателей в магазинах, сравнила цены, удобство, обслуживание и выбор товара.

Напоминаем, 22 июля “Курьер. Среда. Бердск” рассказывала про “Колорлон”.

Про “Леруа Мерлен” знает почти весь Новосибирск и область. Этот магазин занял первые позиции на рынке товаров для дома. Больше всего из-за разнообразного ассортимента на полках гипермаркета.

На Бердском шоссе, 275 - улице, соединяющей Новосибирск и Бердск, "Леруа" открылся месяц назад.

Новый магазин рядом с торговым центром "Гигант" начали строить еще два года назад в 2019 году. Его должны были закончить в прошлом году, но сроки сдвинулись. Общая площадь гипермаркета – 25 тысяч квадратных метров, торговая – 8 тысяч квадратов. Торговый центр находится на участке в 2,7 гектаров. В центре есть два лифта, три эскалатора и стоянка на 347 машин.

Внутри здания также как и в других отделах гипермаркета - очень много места и света. Хотя, это не самый большой филиал из существующих.

По словам покупателей, пока все новое и красивое, в магазине приятно находиться. Все из-за чистоты и относительного порядка в помещении. Кроме того, в гипермаркете хорошо работают кондиционеры, что для многих является плюсом, в жаркие летние дни. В магазине есть кофейня, а внизу расположились столики со стульями, на которых можно отдохнуть.

Сравнивая с “Колорлоном” нельзя не заметить, что красота и обстановка в "Леруа" лучше. При этом, многие бердчане все-равно выбирают первый вариант. Поскольку удобству и понятной простоте - "Леруа" уступает.

- "Колорлон" наш, бердский, родной, - отвечают местные жители.

Также "Леруа" находится достаточно далеко от Бердска. Многих это не устраивает.

- Для меня "Колорлон" ближе географически. "Леруа" все-таки дальше. Просто так за какой-нибудь мелочью, как в "Колорлон" уже не съездишь, - добавляет бердчанин.

Покупатели, которые посетили новый магазин, признаются, что им интересно было посмотреть, как выглядит новый гипермаркет. Его обустройство и цены. Кто-то остался недоволен обслуживанием:

- На данный момент у них обслуга такая себе. Консультанты может все новенькие. Но, такое ощущение, что от меня пытались отделаться, когда я попросила показать определенные лампочки. Подошла к продавцу, а она сказала, что таких нет. Даже не посмотрев. Хотя, в интернете они были. Пришлось звать администратора. И оказалось, что все у них есть. Просто мне помочь не хотели, - рассказывает Екатерина 22 июля редакции.

При этом цены, в “Леруа Мерлен” ниже, чем во многих строительных магазинах.

Цены в Леруа намного ниже

- Был там пару раз с открытия. Что сказать, ассортимент вполне, что-то есть, чего нет, но основное все есть. Специально сравнивал цены на стройматериалы, и выбор пал на "Леруа". Цены оказались дешевле. Теперь только туда, - добавляет бердчанин.


Таким образом, из плюсов большого нового гипермаркета на Бердском шоссе можно выделить:

Ассортимент - можно найти практически все для дома.

Удобное помещение - кондиционеры, свет, простор.

Цены - дешевле, чем во многих других магазинах.

При этом минусы для многих покупателей тоже есть:

Месторасположение - слишком далеко от Бердска.

Консультанты - некоторые не знают, где и что находится.

Парковка - очень маленькая, к ней нет доступа с тележками, очень неудобно. Приходится тележкой переезжать через лежачие полицейские.

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