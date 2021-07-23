Срочник покончил с собой в Подмосковье. Подробности трагедии

В одной из воинских частей Подмосковья солдат покончил с собой. Как стало известно, все произошло в Коломне. Тело военнослужащего, который служил по контракту, нашли его сослуживцы. Как сообщает Telegram-канала «МК: срочные новости», у парня были проблемы с девушкой. Но в настоящее время все подробности произошедшего выясняются.
Подобный случай произошел совсем недавно и в Майкопе. Там мать погибшего рассказала, что сын жаловался на издевательства со стороны сослуживцев. Женщина уверена, что его довели до самоубийства.