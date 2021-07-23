В Москве построят новый "панда-парк"

На северо-востоке Москвы совсем скоро построят новый панда-парк. Это общественное пространство с веревочными аттракционами. Они будут предназначены как для детей, так и для взрослых. Уже в сентябре этого года москвичи смогут попробовать себя на полосе препятствий.
Отметим, что всего будет оборудовано два маршрута с аттракционами. Для детей на высоте 1,5 метра установят мост, веревочный лабиринт, вертикальную сеть «паук». Взрослым оборудуют трассу высотой в 4,5 метра с захватами, спуском по тросу, брусьями «спираль» и мостом с кочками.
Трассы будут длиной 316 метров. По периметру поставят сетку для безопасности. Общая площадь «панда-парка» составит 900 квадратных метров.