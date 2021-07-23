В Москве построят новый "панда-парк"
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В Москве построят новый "панда-парк"

11:33:297/23/2021Фото: пресс-служба мэра Москвы
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Его откроют уже в сентябре этого года.

В парке смогут развлекаться как дети, так и взрослые

На северо-востоке Москвы совсем скоро построят новый панда-парк. Это общественное пространство с веревочными аттракционами. Они будут предназначены как для детей, так и для взрослых. Уже в сентябре этого года москвичи смогут попробовать себя на полосе препятствий.

Отметим, что всего будет оборудовано два маршрута с аттракционами. Для детей на высоте 1,5 метра установят мост, веревочный лабиринт, вертикальную сеть «паук». Взрослым оборудуют трассу высотой в 4,5 метра с захватами, спуском по тросу, брусьями «спираль» и мостом с кочками.

Трассы будут длиной 316 метров. По периметру поставят сетку для безопасности. Общая площадь «панда-парка» составит 900 квадратных метров.

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