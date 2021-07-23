В Новосибирске дети ограбили магазин на один миллион рублей

Следственный комитет в Новосибирске возбудил еще одно уголовное дело в отношении одного из участников грабежа. Как стало известно, 24-летнего парня подозревают в том, что он вовлек подростка в совершение преступления.
Выяснилось, что подозреваемый в апреле этого года решил совершить грабеж. А чтобы облегчить себя задачу, позвал с собой двух подростков 15 и 17 лет, пообещав им денег. Они согласились после этого троица совершила налет на магазин, похитив деньги и ценные вещи на сумму более миллиона рублей. Кроме того, они избили продавца. После ограбления они скрылись с места происшествия.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Выясняются все подробности произошедшего.