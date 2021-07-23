В Новосибирске дети ограбили магазин на один миллион рублей
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В Новосибирске дети ограбили магазин на один миллион рублей

11:36:317/23/2021Фото: pixabay
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Во время разбойного нападения они сильно избили продавца.

Подростки напали на магазин

Следственный комитет в Новосибирске возбудил еще одно уголовное дело в отношении одного из участников грабежа. Как стало известно, 24-летнего парня подозревают в том, что он вовлек подростка в совершение преступления.

Выяснилось, что подозреваемый в апреле этого года решил совершить грабеж. А чтобы облегчить себя задачу, позвал с собой двух подростков 15 и 17 лет, пообещав им денег. Они согласились после этого троица совершила налет на магазин, похитив деньги и ценные вещи на сумму более миллиона рублей. Кроме того, они избили продавца. После ограбления они скрылись с места происшествия.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Выясняются все подробности произошедшего.

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