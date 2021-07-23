Что можно и запрещено делать в день Коневской иконы Божией Матери 23 июля каждому верующему

Ещё одну чудотворную икону, наделённую целительной силой, празднуют верующие сегодня, 23 июля. Особое почитание сегодня предназначено для Коневской иконы Божией Матери.
Эта икона известна тем, что она исцеляла и до сих пор исцеляет тяжёлые заболевания, помогая тем людям, от лечения которых даже отказались врачи. Чаще всего это икона помогает тем людям, которые являются слепыми или имеют другие тяжёлые заболевания глаз.
Она способна исцелять одержимость и избавлять от пагубных и вредных привычек. Почитается эта икона не только в России, но и в Финляндии, в частности в Хельсинки и Валааме. Сегодня самая известная, почитаемая и чудотворная икона, хранится на Валааме.
Один из самых известных случаев исцеления, случившийся в последние годы, произошёл на Карельском перешейке в 1996 году. Там совершенно слепой юноша с повреждённым физически глазом получил исцеление от иконы, после горячей молитвы и помазания его глаз источаемым миро. Кстати, довольно многие списки с данной иконы обладают этим чудотворным свойствам - они мироточат.
Этот день в православном календаре не является крупным церковным праздником. Вообще все дни празднования икон стоит воспринимать как дополнительный повод прославлять Богородицу и помолиться ей о своих проблемах и бедах. Не стоит забывать, что молимся мы не иконе, как таковой, а тому лику святого, к кому мы обращаемся.
Именно поэтому в этот день не существует никаких церковных запретов на работу, в том числе на работу в огородах либо на посещение кладбища и устраивание поминок. В этот день можно вести свою обычную жизнь, находясь в привычном ритме. Однако из уважения к событию православным предлагается не забывать о любви к ближнему, а значит не стоит сегодня ссориться и ругаться, повышать друг на друга голос или обижать кого-то из ваших близких. Не стоит также и отказывать в помощи тем, кто в ней очень нуждается.
Молитва Коневской иконе Божией Матери