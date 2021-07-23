Прокуратура Бердска проверит кислород в ковидном госпитале после угроз Антона Иванова облить себя бензином

Прокуратура проверит ситуацию с кислородом в ЦГБ Бердска после заявлений Антона Иванова о дефиците кислорода.
Напомним, что Антон Иванов ранее говорил, что окончательно отчаялся из-за невнимания к его матери в больнице. Молодой человек даже был вынужден пойти на крайние меры и пригрозить облить себя бензином только для того, чтобы медики обратили внимание на больную коронавирусом мать в больнице.
Сатурация у Татьяны Грековой во время нахождения в больнице падала до 74, Татьяна испугалась. Она знает, что если сатурация ниже 80, то должны переводить в реанимацию с постоянным кислородом. Она попросила кислород, но ей сказали — лежите на животе, легче должно стать. Тогда Татьяна позвонила сыну, сказала, что ей очень страшно.
- Я побежал звонить в аптеки, нашел в одной два баллона кислорода. Один баллон стоит 800 рублей, там 10 литров. Сегодня заказал на Аптека.ру ещё 5 баллонов. Кислородный концентратор нужно ждать неделю доставку, - сообщал Антон.
О предполагаемом дефиците кислорода в ЦГБ Антон рассказал в социальных сетях. Через время ему написал мужчина, семья которого также столкнулась с данной проблемой.
Начмед больницы Рэм Волков ранее говорил, что проблем с кислородом в поликлинике якобы нет.
Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" Антон Иванов сегодня, 23 июля, после публикации в СМИ его пригласили в прокуратуру.
- Я вчера в прокуратуре был. Меня вызывали как раз по поводу того, что кислород маме не давали. Сказали, что будут проверят,- заявил Антон.
Как выяснилось, в настоящее время мать Антона все еще в больнице. Прогнозов о ней врачи пока не дают.