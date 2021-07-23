23 июля – День Ат-Ташрик: Как правильно мусульмане завершают священный праздник Курбан-байрама

Сегодня, 23 июля 2021 года, у мусульман начинается последний день празднования Курбан-байрама, который относится к дням с названием Ат-Ташрик. В сегодняшний третий день паломничество должно быть завершено у всех тех, кто на него отправился в этом году.
Эти три дня были выделены для того, чтобы паломники, совершающих хадж, имели возможность провести последний обязательный обряд паломничества, который называется побивание камнями шайтана. За один день с этим обрядом справиться не может никто, но не в силу того, что у него не хватает времени, а потому, что так предписано правилами проведения обрядов.
Для выполнения обряда паломникам положено прибыть в долину Мина, где расположены большой, средний и малый столб. В эти столбы каждый из мусульман должны бросить по 7 камней, а после попадания каждого камушка положено читать такбир-ташрик - это молитва, восхваляющая Аллаха.
Камушки для выполнения обряда набираются тут же, в долине. После утреннего намаза, все паломники направляются в эту долину, и в первый день им положено бросить 7 камней в самый большой столб. После этого положено остаться ночевать в долине, а на второй и третий день закончить выполнение обряда.
Из-за того что паломников собирается ежегодно очень много, не все успевают закончить обряд за второй день. Если обряд не закончен, паломник снова остаётся на ночь в долине, а с утра возобновляет свои действия.
После того, как весь обряд выполнен до конца, паломник должен покинуть, не задерживаясь, долину Мина, снять с себя паломнические одежды и переодеться в свою привычную одежду. После этого положено состричь волосы с головы и отправиться к Каабе, вокруг которой мусульманин должен пройти семь кругов. Как только обхождение каабы будет завершено, всё паломничество полностью считается официально законченным, мусульманину присваивается почётное звание "хаджи".