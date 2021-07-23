Называем дату открытия новой бани на ул. Комсомольской в Бердске
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Называем дату открытия новой бани на ул. Комсомольской в Бердске

1:32:107/23/2021,София МальцеваФото: Курьер. Среда. Бердск
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"К тому же у нас будут социальные дни в понедельник и четверг. А пятница суббота и воскресенье - коммерческие дни. Но цены сильно различаться не будут", - добавляет управляющая.

Новая банька уже ждет бердчан
Новая банька уже ждет бердчан

Сегодня, 23 июля новое здание муниципальной бани передадут “Алексеевским баням”. Таким образом, после этого состоится открытие нового филиала от этой компании в Бердске. По словам управляющей “Алексеевскими банями”, точные сроки открытия станут известны на следующей неделе.

- Сегодня мы только будем принимать здание. И потом уже будет ясность. То есть пока нам администрация еще не передала. Сегодня примем, а на следующей неделе определимся. В середине августа, думаю, уже будем принимать посетителей, - отвечает Олеся Скурихина в беседе с “Курьер. Среда. Бердск” 23 июля.

13 июля "Курьер.Среда.Бердск" сообщала, что новая баня рассчитана на 30 человек. В здании есть вестибюль, помещения для кассы, буфета и ожидания, кабинет администрации, раздевалка, мыльная с душевыми, парильная, помещение персонала, бельевая, санузлы для посетителей и персонала, кладовая, электрощитовая, узел ввода, ИТП. Скамейки, аксессуары и принадлежности для бани сделаны из экологически чистых материалов.

Также цены в бане планируются “демократичными”. Потому что подсчет проводила администрация города.

- Это общественная баня. Цены установил муниципалитет по условиям аренды. То есть, цены будут такие, как подсчитала администрация. К тому же у нас будут социальные дни в понедельник и четверг. А пятница суббота и воскресенье - коммерческие дни. Но цены сильно различаться не будут, - добавляет управляющая.

Кроме того, как отметила Олеся Скурихина в бане будут отдельные дни приема для женщин и мужчин:

- Наша баня на 30 посадочных мест одновременного нахождения. Но отделение там одно. Поэтому будут отдельно женские и мужские дни. Также, в здании бани будет находиться буфет, с приятными ценами.

Напоминаем, у новой бани по ул. Комсомольской в Бердске появился новый арендатор. Аукцион по выбору арендатора состоялся 12 июля 2021 года. Начальный размер арендной платы - 86 737,79 без НДС в месяц. Срок действия договора – 5 лет.

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