Называем дату открытия новой бани на ул. Комсомольской в Бердске

Сегодня, 23 июля новое здание муниципальной бани передадут “Алексеевским баням”. Таким образом, после этого состоится открытие нового филиала от этой компании в Бердске. По словам управляющей “Алексеевскими банями”, точные сроки открытия станут известны на следующей неделе.
- Сегодня мы только будем принимать здание. И потом уже будет ясность. То есть пока нам администрация еще не передала. Сегодня примем, а на следующей неделе определимся. В середине августа, думаю, уже будем принимать посетителей, - отвечает Олеся Скурихина в беседе с “Курьер. Среда. Бердск” 23 июля.
13 июля "Курьер.Среда.Бердск" сообщала, что новая баня рассчитана на 30 человек. В здании есть вестибюль, помещения для кассы, буфета и ожидания, кабинет администрации, раздевалка, мыльная с душевыми, парильная, помещение персонала, бельевая, санузлы для посетителей и персонала, кладовая, электрощитовая, узел ввода, ИТП. Скамейки, аксессуары и принадлежности для бани сделаны из экологически чистых материалов.
Также цены в бане планируются “демократичными”. Потому что подсчет проводила администрация города.
- Это общественная баня. Цены установил муниципалитет по условиям аренды. То есть, цены будут такие, как подсчитала администрация. К тому же у нас будут социальные дни в понедельник и четверг. А пятница суббота и воскресенье - коммерческие дни. Но цены сильно различаться не будут, - добавляет управляющая.
Кроме того, как отметила Олеся Скурихина в бане будут отдельные дни приема для женщин и мужчин:
- Наша баня на 30 посадочных мест одновременного нахождения. Но отделение там одно. Поэтому будут отдельно женские и мужские дни. Также, в здании бани будет находиться буфет, с приятными ценами.
Напоминаем, у новой бани по ул. Комсомольской в Бердске появился новый арендатор. Аукцион по выбору арендатора состоялся 12 июля 2021 года. Начальный размер арендной платы - 86 737,79 без НДС в месяц. Срок действия договора – 5 лет.