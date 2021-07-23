Олег Газманов в свой 70-летний юбилей убежал из Москвы

22 июля известному российскому певцу Олегу Газманову исполнилось 70 лет. В этот раз он решил не праздновать юбилей в Москве а отправился на Родину, в Калининградскую область. Там он даст концерт, на котором представит свой новый альбом.
- Сегодня 7:0 в мою пользу! Так называется мой новый альбом. Встречаю юбилей на сцене на родине. Спасибо всем, кто со мной, – написал он на странице в соцсетях.
Отметим, что два года назад он также решил праздновать свой день рождения на сцене.
- Был прекрасный концерт, я себя чувствовал очень счастливым. Я и в этот раз решил свой юбилей встретить на сцене, – рассказал Газманов.
Примечательно, что к своему юбилею он выпустил не только новый альбом, но и подготовил большой гастрольный тур, который может стать завершающим в его карьере.