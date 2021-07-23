Водолазы Бердска нашли утонувших отца и сына на реке Лебедь Алтая. СК завел дело
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Водолазы Бердска нашли утонувших отца и сына на реке Лебедь Алтая. СК завел дело

12:40:567/23/2021Фото: СК
0

Из-за сильного ветра их лодка перевернулась и людей унесло течением.

Лодка перевернулась из-за ветра

Следственный комитет по Алтайскому краю начал проверку по факту гибели 45-летнего местного жителя и его 11-летнего племянника. Они погибли при переправе через реку Лебедь.

Как стало известно по предварительной информации, все произошло вечером 20 июля. Мужчина с ребенком сплавлялись в одноместной надувной лодке вниз по течению реки Лебедь. Из-за сильного ветра лодка перевернулась и людей начало уносить течением. К сожалению. Выбраться они уже не смогли. Тела погибших были обнаружены 22 июля в ходе поисково-спасательных работ спасателями МЧС Бердска на расстоянии около 6 километров от села Турочак вниз по течению реки Лебедь.

Что будет с организмом, если вставать рано утром каждый день
14-летняя школьница-гигант стала звездой соцсетей
Женщина нашла под своей кроватью гнездо со змеей и 17 змеенышами
Высоцкая в купальнике: реакция подписчиков
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Что творит сало с организмом: правда и мифы
Рост 226 см в 14 лет: как живется школьнице-гиганту
«Катался бы молча»: в России возмущены словами фигуриста из США
Ученые из Китая определили происхождение коронавируса
погиб ребенокперевернулась лодкаутонули в реке
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соболезнуем

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскИнвалиды-колясочники Бердска отметили второй день рождения "Восхождения"
12:37:31 7/23/2021
Инвалиды-колясочники Бердска отметили второй день рождения "Восхождения"
Российская спортсменка получила тепловой удар на Олимпиаде-2021 в Токио
12:22:56 7/23/2021
Российская спортсменка получила тепловой удар на Олимпиаде-2021 в Токио
Что можно и запрещено делать в день Коневской иконы Божией Матери 23 июля каждому верующему
12:20:50 7/23/2021
Что можно и запрещено делать в день Коневской иконы Божией Матери 23 июля каждому верующему
NASA: Огромнейший астероид 2008 GO20 летит к Земле 24 июля 2021 года
11:58:13 7/23/2021
NASA: Огромнейший астероид 2008 GO20 летит к Земле 24 июля 2021 года
БердскОтапливающую треть Бердска котельную ТГК-1 могут демонтировать под другое производство
11:45:09 7/23/2021
Отапливающую треть Бердска котельную ТГК-1 могут демонтировать под другое производство
В Новосибирске дети ограбили магазин на один миллион рублей
11:36:31 7/23/2021
В Новосибирске дети ограбили магазин на один миллион рублей
В Москве построят новый "панда-парк"
11:33:29 7/23/2021
В Москве построят новый "панда-парк"
Что можно и нельзя делать в день празднования Положения честной Ризы Господа нашего Иисуса Христа 23 июля
11:20:51 7/23/2021
Что можно и нельзя делать в день празднования Положения честной Ризы Господа нашего Иисуса Христа 23 июля
Срочник покончил с собой в Подмосковье. Подробности трагедии
11:18:40 7/23/2021
Срочник покончил с собой в Подмосковье. Подробности трагедии
Дожди обрушили мост на Транссибе в Забайкалье
10:53:55 7/23/2021
Дожди обрушили мост на Транссибе в Забайкалье