Водолазы Бердска нашли утонувших отца и сына на реке Лебедь Алтая. СК завел дело

Следственный комитет по Алтайскому краю начал проверку по факту гибели 45-летнего местного жителя и его 11-летнего племянника. Они погибли при переправе через реку Лебедь.
Как стало известно по предварительной информации, все произошло вечером 20 июля. Мужчина с ребенком сплавлялись в одноместной надувной лодке вниз по течению реки Лебедь. Из-за сильного ветра лодка перевернулась и людей начало уносить течением. К сожалению. Выбраться они уже не смогли. Тела погибших были обнаружены 22 июля в ходе поисково-спасательных работ спасателями МЧС Бердска на расстоянии около 6 километров от села Турочак вниз по течению реки Лебедь.