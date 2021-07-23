Что можно и нельзя делать Полнолуние в Водолее 24 июля 2021 года: Не обращайтесь в госорганы
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Что можно и нельзя делать Полнолуние в Водолее 24 июля 2021 года: Не обращайтесь в госорганы

3:20:107/23/2021Фото: Piqsels
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Благоприятно проводить переговоры и заключать сделки. Однако стоит отказаться от тех шагов, которые вы вынуждены делать в спешке.

полнолуние
Пик Полнолуния наступит в 5:36 по московскому времени

В свободолюбивом Водолее случится Полнолуние 24 июля в 2021 году. Луна будет выглядеть в пик события ярко-желтой, из-за чего это Полнолуние называют золотым.

Это будет самый благоприятный момент для того, чтобы избавиться от старых привычек и проблем, мешающих в жизни. Любые активные действия, не окрашенные негативными эмоциями, будут очень плодотворными и благоприятными.

Что хорошо делать в Полнолуние?

Этот день будет очень благоприятным и эффективным для любого вида работ, как коллективных, так и самостоятельных. Не стоит принимать решения в одиночку, нужно прислушаться к советам партнеров. Благоприятно проводить переговоры и заключать сделки. Однако стоит отказаться от тех шагов, которые вы вынуждены делать в спешке. Любой поступок должен быть хорошо обдуман.

В этот период как можно больше нужно проводить время вашими любимыми и близкими людьми. Если ваши отношения не идеальны, то могут возникать ссоры и их избежать не получится. Однако нужно постараться держать свои эмоции под контролем и не принимать серьезных и судьбоносных решений.

Хорошо в этот день начинать ремонт или затевать генеральную уборку. Если вы планировали начать стройку, то именно сегодня самый благоприятный день для того, чтобы это сделать. Астрологи в период полнолуния рекомендуют обратить особое внимание на своё состояние здоровья. Это касается как физического, так и духовного вашего состояния. Любые изменения, начатые сегодня, принесут огромную пользу в будущем.

Что нельзя делать 24 июля?

В полнолуние никогда не рекомендуется решаться на кардинальные перемены. Не принимайте решения разойтись с любимым человеком, а также не стоит в этот день делать предложения о будущем браке.

Не стоит в этот день одалживать деньги кому-то, работать на земле, в огороде или в саду, а также заниматься консервированием овощей и ягод на зиму.

Стоит отказаться от проведения любых хирургических операций, которые можно отложить на другой день, в том числе отложите посещение косметолога и стоматолога.

Нельзя в этот день обращаться в государственные органы для решения своих проблем - решение вашего вопроса либо затянется на очень долгое время либо останется неисполненным.

Не рекомендуется тратить большие суммы на крупные покупки.

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