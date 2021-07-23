Сама себя выписала с карантина заболевшая коронавирусом в Бердске: Ковидная бригада или врач так и не пришли

Бердчанка в положительным тестом на коронавирус, не дождавшись помощи от медиков, сама себя выписала. Анна сама себе поставила диагноз, сдала анализы, получила результат, нашла лекарства, просидела две недели в изоляции, вылечилась и намерена со дня на день снова сдать тест, чтобы получить отрицательный результат на ковид.
Историю Анны уже рассказывал «Курьер. Среда. Бердск». Она, узнав свой ковид-статус, позвонила в Бердскую ЦГБ. Ей сказали ждать врача на дом. За 11 дней к ней так никто и не пришел, поведала Анна 23 июля. Она рада, что заболевание прошло без осложнений, считает, что это благодаря прививке, второй компонент которой поставила в начале июля.
Идти самой в красную зону поликлиники, чтобы попасть на прием к врачу, говорит, даже и не собиралась.
- Одно только представление об ужасах, творящихся в красной зоне бердской горбольницы, вылечат лучше любого лекарства. Не хотелось становиться одной из толпы больных, отчаявшихся людей. Кроме того, времени на это нет. Поэтому, прочитав инструкции по поведению подхватившего ковид, сидела дома, честно исключила все контакты и ждала медика на дом, - пояснила Анна.
Остался нерешенным пока вопрос с больничным. Но Анну больше волнует другое: попала ли она в коронавирусную статистику. По ее словам, она нашла несколько человек в Бердске с похожей историей, вынужденных стать сами себе режиссерами после положительного теста.
- Меня либо не учли в цифрах о коронавирусе, либо по-тихому поставили галочку для получения надбавок. Ни в коем случае не умоляю безумно тяжелый труд врачей, спасающих жизни людей. Но организация медицинской помощи в Бердской ЦГБ, мне кажется, хромает, - высказалась бердчанка.
Теперь она не верит официальной статистике, предполагая, что реальное число зараженных гораздо больше. Возможно, от этого забиты ковидные госпитали и красные зоны поликлиник — из-за искажения цифр. По мнению Анны, больной с коронавирусом (симптомами ОРВИ), идущий в больницу — это угроза заражения для окружающих, повод для распространения инфекции. Круг замыкается.
- Иди с ковидом и заражай! А сколько ковидных сидят по домам, лечась по интернету. Никто не считал тех, кто переболел, не зная о своем диагнозе «коронавирус»? За полтора ковидных года ЦГБ не научилась оказывать помощь? Или, наоборот, научилась искусственно снижать нагрузку? Или просто оператор колл-центра не передала информацию от заболевшего? Хотя в начале телефонного разговора голос предупредил, что беседа записывается ради моего удобства. В общем — бардак! - сделала вывод Анна, отметив, что декларации и методички «всех минздравов» ничего не имеют общего с действительностью.
На официальном сайте Бердской ЦГБ размещена информация о том, как должен действовать человек с подтвержденным ковидом и подозрением на него.
«Вызов врача на дом производится по единому телефону "124" или по телефону регистратуры поликлиники: 8 (38341) 2-18-81 и многоканальному телефону: 8 (38341) 3-04-73. Телефоны Call-центра: взрослое поликлиническое отделение: 8 (38341) 5-56-10, детское поликлиническое отделение: 8 (38341) 5-56-01», - говорится в сообщении.
Наберитесь терпения, чтобы дозвониться. Но удача вовсе не означает, что к вам скоро приедет ковидная бригада.
Алгоритм действий при положительном результате ПЦР-тесте
Вызов участкового врача на дом;
Участковый выдает больничный лист на две недели;
Переход на самоизоляцию;
По прошествии двух недель больничный закрывается при условии двух отрицательных ПЦР тестов;
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу;
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за сутки на 23 июля в Бердске выявлено 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2054 случаев коронавирусной инфекции. По официальным данным, за последнюю неделю заболеваемость коронавирусмо в Бердске увеличилась вдвое.