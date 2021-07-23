Случайная прохожая поймала выпавшего из окна малыша. Ее объявили в розыск

В Новокузнецке сотрудники полиции разыскивают женщину, которая спасла полуторагодовалого малыша. Ребенок выпал из окна и едва не погиб. Как стало известно, все произошло накануне на улице Сибиряков-Гвардейцев. В оном из домов в квартире на втором этаже супруги занимались домашними делами, как вдруг услышали за окном крик. Оказалось, что их сын выпал из окна, но его успела поймать незнакомка.
- Женщина заметила ребенка в окне и успела вовремя подбежать. Затем она передала мальчика родителям и ушла, – сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
На место прибыли медики, которые диагностировали у малыша незначительные ушибы.