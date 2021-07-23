В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
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В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

1:34:547/23/2021Фото: pixabay
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Обязательную прививку должны сделать некоторые категории жителей.

Обязательная вакцинация теперь есть и в Красноярском крае
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В Красноярском крае Роспотребнадзор подписал новый документ об обязательной вакцинации отдельных групп населения. Эту информацию представители ведомства опубликовали в социальных сетях. Главный санитарный врач по региону подписал постановление о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям, которое опубликуют в течение дня. По нему обязательный вакцинации в Красноярском крае подлежат:

работники сферы образования, здравоохранения;
работники социальный защиты и социального обслуживания;
госслужащие;
работники МФЦ;
работники сферы транспортных услуг;
работники финансовых организаций;
работники по оказанию услуг почтовой связи;
работники сферы торговли, общественного питания;
работники гостиничных и иных услуг;
работники салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, аквапарков;
работники сферы бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток;
работники сферы ЖКХ и энергетики;
работники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей;
работники театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов;
лица, работающие вахтовых методом;
лица, проживающие на постоянной основе в социальных учреждениях.

Отметим, что во всех этих сферах число привитых должно достигнуть 60%.

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