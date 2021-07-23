Столото в тираже 452 «Жилищной лотереи» 25 июля 2021 разыграет 800 млн, 10 домов и 1 коттедж в Крыму за 10 млн
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Столото в тираже 452 «Жилищной лотереи» 25 июля 2021 разыграет 800 млн, 10 домов и 1 коттедж в Крыму за 10 млн

2:40:047/23/2021Фото: столото
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Денежный эквивалент загородного дома — 800 000 рублей.

лото
Коттедж в Крыму будет стоимостью 10 миллионов рублей

Летняя суперсерия тиражей «Жилищной лотереи» продолжается! Спешите выиграть коттедж в Крыму за 10 миллионов рублей. Ещё разыгрываются 10 загородных домов и суперприз 800 000 000 рублей. Проведите лето ярко, скорее за билетами!

Билеты продаются на сайте stoloto.ru, а также в лотерейных киосках, салонах связи и отделениях Почты России до 17:00 мск субботы, 24 июля.

Смотрите трансляцию розыгрыша в воскресенье, 25 июля, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало в 08:20. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.

Денежный эквивалент загородного дома — 800 000 ₽

Денежный эквивалент коттеджа в Крыму — 10 000 000 рублей.

Фраза «Суперприз 800 миллионов рублей» указывает на минимальный гарантированный размер средств призового фонда, разыгрываемого в категории «Суперприз» в тиражах с № 451 (трансляция 18.07.2021) по 453 (трансляция 01.08.2021) включительно.

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