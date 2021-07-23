Чем известна княгиня Ольга и что принято делать в праздник святой 24 июля 2021 года
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Чем известна княгиня Ольга и что принято делать в праздник святой 24 июля 2021 года

4:20:377/23/2021Фото: Радио ВЕРА
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Ольга всех послов велела закопать живьем. Вторых послов живьем сожгли в бане. Затем, приехав на место гибели Игоря, чтобы почтить его, она с войском уничтожила еще 5000 древлян

княгиня Ольга
Ольга в девичестве была простолюдинкой

Ежегодно 24 июля, единственный раз в году, православная церковь почитает великую княгиню святую Ольгу. Её жизнь довольно подробно описана в "Повести временных лет", автором которой был Нестор Летописец.

Знаменитый Ольга стала из-за своей широкомасштабной и изощренной месть древлянам, которые убили её мужа князя Игоря Рюриковича, а также потому, что она первой приняла на Руси христианство.

Ольга происходила из языческого рост рода да да она не имела знатного происхождения, но была очень красива и умна. Когда князь Игорь встретил её в псковских лесах, он влюбился в неё и решил жениться. Счастливо вместе прожили они недолго.

В 945 году с князем жестоко расправились древляне, с которых накануне князь Игорь собрал огромную дань, оставив их без средств к существованию. Ольга осталась одна с маленьким сыном - Святославом Игоревичем.

Предводитель древлян князь Мал послал сватов к Ольге, желая воспользоваться ситуацией и самому править Русью. Однако Ольга всех послов велела закопать живьем. Вторых послов живьем сожгли в бане. Затем, приехав на место гибели Игоря, чтобы почтить его, она с войском уничтожила еще 5000 древлян, после чего пошла на их столицу и выжгла пожарами все их деревни. После такой расправы  Ольга еще долгие годы правила Русью сама.

Спустя около 10 лет после расправы с древлянами. Ольга посетила Византию, где ее полюбил император Константин. Он и предложил ей замужество. Ольга не хотела обижать отказом императора и предложила ему крестить ее, поскольку она была язычницей.

Император согласился. при крещении Ольгу нарекли Еленой. Но теперь по закону крестный отец не мог жениться на своей крестнице. А потому Ольга сумела сохранить добрые и дипломатические отношения с Византией. Крещение изменило жизнь Ольги. Она стала жить по христианским обычаям. Впоследствии она выстроила много храмов и церквей, призывая народ к принятию христианства, но даже своего сына Святослава не смогла склонить к крещению. Зато сын Святослава - князь Владимир, ее внук - крестил всю Русь.

Только в1547 году княгиню Ольгу православная церковь канонизировала, как святую - многие паломники к месту ее захоронения получали исцеление.

Традиции

В храмах в этот день всегда проводится праздничное богослужение в честь княгини Ольги.

Запрета на работу нет - наоборот, принято сегодня трудиться как можно больше.

В это время наступала самая горячая пора жатвы зерновых, поэтому у святой просили хорошей солнечной погоды.

По приметам сегодня нельзя мыться, вступать в брак, а если собиралось застолье. то запрещалось усаживать за стол ровно 24 человека - можно было или меньше или больше.

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