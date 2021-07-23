В России камеры начнут штрафовать за выключенные фары
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В России камеры начнут штрафовать за выключенные фары

2:43:257/23/2021Фото: pixabay
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Нововведение вступит в силу уже этой осенью.

Камеры начнут штрафовать за новое нарушение

В России осенью камеры на дорогах начнут фиксировать новое нарушение – езду без ходовых огней и ближнего света фар. Это правило внедрят в 12 регионах страны, в том числе в Москве, Крыму, Ульяновске, Красноярске, Омске, Иркутске, Твери, Кабардино-Балкарии, Волгоградской области. Новые функции распознавания при помощи нейросети получат комплексы, которые разработали в компании «Астралаб», обслуживающей около 1500 камер в перечисленных регионах. Из них 600 дорожных комплексов расположены в Москве.

Генеральный директор «Астралаб» Сергей Ласкин рассказал, что регионы сами будут решать, когда пользоваться этой функцией.

- Эту функцию мы будем запускать ближе к сентябрю, когда дни станут короче, а ночи длиннее, — объяснил Ласкин. — Мы знаем о большом интересе к этой функции стороны заказчиков из разных регионов. Например, на одном из совещаний об этом говорили в ЦОДД Москвы. Собственно, после этого мы и пришли к этой идее. Согласно ПДД, автомобилисты должны вне зависимости от времени суток ездить с ближним светом, то есть он должен работать всегда. Также отдельную опасность представляют водители, которые забывают включать фары в темное время суток, или же они у них просто не работают и люди откладывают поездку на сервис, - отметил он.

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