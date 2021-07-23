Солнечный взрыв обрушит мощнейшую магнитную бурю 23 июля 2021 года на землян

Согласно прогнозам, в эту пятницу, 23 июля, солнечный шторм может нарушить работу энергосетей и спутников, вызванный "скользящим ударом" заряженных частиц, истекающих от Солнца.
Солнечная вспышка, обнаруженная во вторник, 20 июля, выбросила на нашу планету облако заряженных частиц. Хотя "обломки взрыва" не нацелены непосредственно на Землю, прогнозируется, что в пятницу, 23 июля, "обломки взрыва" вызовут небольшую солнечную бурю в магнитосфере, окружающей Землю. Эксперты Центра прогнозирования космической погоды США (SWPC) предупредили, что буря может привести к слабым сбои в электросети, пишет express.co.uk.
Геомагнитная буря будет класса G1. И может повлиять на метеозависимых людей.
Корональные выбросы массы - это большие выбросы плазмы и магнитных полей от Солнца, которые иногда сопровождаются солнечными вспышками.
И эти вспышки могут, в свою очередь, вызывать солнечные бури, выбрасывая высокоскоростные потоки заряженного материала в магнитосферу - область космоса вокруг Земли, в которой доминирует магнитное поле планеты.
Согласно американскому космическому агентству НАСА, это может отслаивать магнитное поле, «открываясь, как лук», позволяя заряженным частицам ударяться о полюса и атмосферу.
Когда это происходит, магнитное поле Земли ослабевает примерно на 6–12 часов, и для полного восстановления потребуется несколько дней.
Солнечные бури могут вызывать широкий спектр последствий от незначительных сбоев в работе спутников до полномасштабных отключений электроэнергии.
Согласно астрономическому сайту SpaceWeather.com, трещина, вероятно, открылась в магнитном поле рано утром 22 июля, между 4:30 и 11:00 BST.
Солнечный ветер 23 июля разжигает геомагнитные волнения.
«Пока сообщений о полярных сияниях не поступало, вероятно, из-за яркого северного летнего солнечного света. С тех пор спокойные условия восстановились».
Сайт также сообщил о извергающемся солнечном пятне AR2846, которое было обнаружено 20 июля.
Солнечное пятно выбросило в космос шторм. И он сильно ударит по по магнитному полю Земли поздно вечером в пятницу.
Солнечные бури оцениваются по шкале от G1 (незначительная) до G5 (экстремальная).
Ураган G1 может вызвать «слабые колебания электросети» и иметь «незначительное влияние на работу спутников».
Также известно, что слабые солнечные бури влияют на мигрирующих животных и могут вызывать красивые полярные сияния.
Чем сильнее шторм, тем больше вероятность, что он повлияет на ваш повседневную жизнь.
G5 Экстремальные ураганы могут вызвать отключение электроэнергии, а электросети «могут полностью обрушиться».
Известно, что мощный шторм, вызванный CME 13 марта 1989 года, привел к обрушению энергосистемы Hydro-Québec в Канаде.
В результате шторма трансформаторы вышли из строя, и более шести миллионов человек остались без электричества на девять часов.
Солнечные бури также могут иметь разрушительное воздействие на воздушное движение, нарушая связь между воздушными судами и органами управления движением на земле.
НАСА заявило: «Во время определенных явлений космической погоды солнечные энергетические частицы движутся по спирали вниз по линиям геомагнитного поля в полярных регионах, где они увеличивают плотность ионизированного газа, что, в свою очередь, влияет на распространение радиоволн и может привести к отключениям радиосвязи.
«Эти события могут длиться несколько дней, в течение которых воздушные суда должны быть переведены в широты, где можно использовать спутниковую связь».
Поскольку эти события непредсказуемы, и мы ничего не можем с ними поделать, некоторые эксперты предупреждают, что «мы сидим утками» из-за сильного шторма, который нанесет вред нашему технологически зависимому миру.
Согласно отчету 2013 года, экономические издержки сильного солнечного шторма, обрушившегося на Землю, только в США могут привести к ущербу от 0,43 до 1,87 триллиона долларов (от 0,6 до 2,6 триллиона долларов).