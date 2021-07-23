Дети разлетелись, как кегли: Видео жуткого ДТП из-за заснувшего за рулем водителя Toyota RAV4 под Анапой

Накануне под Анапой произошло серьезное ДТП. Там в селе Сукко Toyota RAV4 вылетела на тротуар и сбила семью из троих детей и троих взрослых. Возраст пострадавших детей – три года, восемь и девять лет.
Как выяснили правоохранители, по предварительной информации, 66-летний водитель иномарки просто уснул за рулем. К счастью, все пострадавшие выжили и их сразу же госпитализировали. Сейчас они в стабильном состоянии.
А вот сам водитель говорит, что он не засыпал за рулем и это ложь. По его словам, ему стало плохо во время движения. И якобы из-за этого машина вылетела на тротуар, где в этот момент находились шесть человек. Но, несмотря на это, свою вину он не отрицает. Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося.