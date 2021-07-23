Мать нащупала ножки троих детей и начала вытаскивать их из горящего дома. Новые подробности жуткого пожара в Бердске

20 июля в Бердске дотла сгорел частный дом по ул. Красная Сибирь, 7. По предварительной версии, причиной стала детская шалость. После этого события погорельцы не остались одни. Неравнодушные жители Бердска помогали им как могли: кто-то помог деньгами, кто-то одеждой, мебелью и даже продуктами. Сейчас семья потихоньку переезжает в новый дом, который им выделили местные власти. Несмотря на его ветхость, обустроить жилье не составит труда. Поскольку предложений о мебели приходит очень много. Можно даже выбирать лучший вариант.
- Сейчас мы переезжаем. Перевожу пока продукты, некоторые вещи. Нужно сначала обои поклеить, а потом будем мебель собирать. Мне люди пишут на ватсап, рассказывают, что у них есть, чтобы отдать. Присылают фотографии. Например, отправили фото холодильника, который я в первую очередь перевезу, чтобы хранить там продукты. Кровати, тумбочки, телевизор - все предлагают, - рассказывает Вячеслав.
Кроме того, Вячеславу дали три выходных на работе, чтобы он успел справиться с переездом. Также там предлагают помочь разобрать обломки сгоревшего дома. Для этого, руководство предложило взять ЗИЛ, чтобы все вывезти.
- Скорее всего, будем в понедельник все вывозить. Я сам на фуре работаю, вожу груза. Шеф выдал фуру, чтобы я мог все перевезти. Пока три дня не работаю. Сначала надо все разгрести, надо все сделать. Как только закончу, вернусь на работу, - ответил глава семьи.
Денежная помощь также поступает. Пусть небольшая, но каждый как может - помогает. Бердчанин удивляется, что люди такие неравнодушные.
- На самом деле, я не ожидал, что так будет. Что люди такие отзывчивые. Мне уже дали чайник новый, кто-то курицу принесет, кто-то одежду. Звонят и звонят, я уже телефон устал держать, - смеется Вячеслав.
Также Вячеслав рассказал "Курьер. Среда. Бердск", какой ужас пережила его супруга Анна, когда увидела огонь:
- Жена рассказала, что начала паниковать, когда увидела огонь. Звала соседей. А потом залезла в дом через открытое окно, нащупала ножки детей в дыму и начала вытаскивать их друг за другом. Третьего помог достать мужчина, который прибежал на помощь.
Напоминаем, “Курьер. Среда. Бердск” сообщала, что в результате происшествия огнем повреждены дом из бруса и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 130 кв. м. При ликвидации возгорания были задействованы 16 человек и 4 единицы техники. Как уточнил начальник ОНД Бердска Николай Степоненков, вторая версия происшествия - короткое замыкание.