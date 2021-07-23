Чего не хватает Бердску для процветания?

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Как вы считаете, чего не хватает вашему городу для процветания? Что бы вы хотели добавить для комфортного житья-бытья?
Что бы вы хотели добавить для комфортного житья-бытья?
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Как вы считаете, чего не хватает вашему городу для процветания? Что бы вы хотели добавить для комфортного житья-бытья?
От редакции
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