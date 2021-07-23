В Новосибирске начался суд над родителями Аблизиными, которые бросили троих малышей в пожаре и ушли пить
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В Новосибирске начался суд над родителями Аблизиными, которые бросили троих малышей в пожаре и ушли пить

3:22:197/23/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Адвокат оправдывает женщину тем, что на не смогла смотреть на то, как горят дети. Поэтому и убежала в лес, вместо того, чтобы спасать своих детей.

Дети заживо сгорели на свалке

В Новосибирске начался судебный процесс над семьей Аблизиных, по вине которых сгорели трое детей. Взрослые распивали спиртное, оставив детей одних в доме.

Как отмечают очевидцы, даже спустя несколько часов после страшного пожара, который унес жизни троих детей, пара еле держалась на ногах – настолько они были пьяны. Примечательно, что у ни хватило сил сообразить спрятаться – увидев огонь, они собрали документы, отвязали пса и убежали в лес.

- Когда для нее стало очевидно, что она ничего уже сделать не может, она убежала в лес, чтобы не видеть сам факт этого пожара. Она как мать теряет самое близкое и дорогое, что у нее есть, – ее детей, и это можно понять», – говорит адвокат подсудимой Марины Аблизиной Людмила Бабынина.

Примечательно, что незадолго до трагедии семья уехала из родного Красноярского края. Где органы опеки хотели отобрать всех детей из-за того, что они оставались без присмотра. Как сообщает «Экстренный вызов», после переезда они устроили на мусорный полигон сортировщиками отходов. Жили во времянке, в самой глухомани. Ближайшие к ним дома находились в километре. Случайные прохожие заметили огонь далеко не сразу, так что экстренные службы приехали уже на пепелище. Дети –7, 5 и 3 лет – фактически сгорели заживо.

Тогда, через несколько дней после трагедии корреспондент Курьер.Среда.Бердск пообщался с сестрой Марины Аблизиной.
Она отметила, что сложности с Мариной были с юности. Марина Аблизина родом из Красноярского края. За свою молодость она родила 5 детей. Сразу после рождения первой девочки попала в тюрьму.

- Марина жила с девочкой тогда. Я не знаю точно, что произошло, но вроде как она надела вещи соседки и уехала в Абакан. А та написала на нее заявление за проникновение в жилище. Марину осудили и лишили родительских прав на девочку, - рассказала Ольга.

С тех времен старшая дочь Марины живет в приемной семье в Красноярском крае. Сейчас ей уже 14 лет.

Около 10 лет назад Марина познакомилась с Андреем Аблизиным. У них родился первенец – мальчик. Когда ему было два года, семья Аблизиных первый раз поехала жить и работать в Новосибирск. Именно тогда соцслужбы у Марины отняли второго ребенка.

- Они оба работали, а мальчик находился у сестры Андрея. Сейчас он, если я не ошибаюсь, в интернате,- рассказывает Ольга.

Как рассказала сестра Марины, после этого Аблизины жили в Шушинском районе Красноярского края. Там у них есть дом, там и родились последние дети. В Новосибирск они поехали работать весной 2020 года. А дом остался пустовать.

Ольга призналась, что они с сестрой не всегда близко общались, но держали связь. Сейчас Марине 34 года. Она заверяла¸ что у них все хорошо, присылала фотографии. Что они с мужем "закодировались" от алкоголизма.

- Сколько мы не боролись с ней, я постоянно ругала ее. Она идет по наклонной и все. Такая она была всегда, - вспоминает Ольга.

Отметим, сама мать до сих пор не сознается в содеянном и говорит, что оставила детей всего на 20 минут. Отец же признал вину полностью. Следующее заседание пройдет 4 августа.

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