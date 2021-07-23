Пять лет соседи мучают громкой музыкой по ночам семью в Бердске

В редакцию “Курьер. Среда. Бердск” обратилась жительница Бердска, с просьбой посоветовать ей, как быть с ночными музыкантами в доме №26 по ул. Советской.
- Сегодня с 1.00 ночи до 5.00 соседи в частном секторе развлекались и слушали громко музыку. Вели себя излишне громко, а на предложение выключить музыку и вести себя спокойней, ночью, ведь утром на работу - естественно послали подальше и все, - рассказывает Елена.
Кроме того, такое поведение продолжается не один день, а целых пять лет соседи не могут успокоиться.
- Летом реально не хочется находиться дома. Надоели их дискотеки ночные. Полицию раньше вызывали - не помогло! У людей веселая жизнь: днём продают пиво, а ночью его, видимо, поглощают! - добавляет Елена - У нас ребенок не спал всю ночь. Говорят, надо жить мирно с соседями, но как? Если ничего не понимают. Видимо им законы не писаны! - грустно заключила Елена.
На сайте МВД сообщается перечень правонарушений, за которые можно понести административный штраф:
Не допускается:
1. Включать громко музыку и остальные звуки на устройствах, а также использовать звукоусиление. В том числе в транспорте, на местах продаж, общепита, развлекательных центров, нарушающих покой граждан и тишину.
2. Повторяющиеся звуки звуковой сигнализации на автомобиле.
3.Громкая игра на музыкальных инструментах, крики, свист, громкое пение и другие действия, нарушающие покой окружающих и тишину.
4.Также любые ремонтные работы, стройка, и другие работы, нарушающие покой и тишину
Все эти запреты распространяются, в частности, на периоды времени:
с 13 часов до 15 часов ежедневно;
с 22 часов до 7 часов в будни;
с 22 часов до 9 часов в выходные и праздники.
Исключение период с 22 часов 31 декабря до 3 часов 1 января по местному времени.
в рабочие дни с 22.00 до 07.00 час.
в выходные и праздничные дни с 22.00 до 09.00 час.
в Новый год исключение: с 22.00 час. 31 декабря до 04.00 час. 1 января.
Существует также час тишины днем.
В дневное время запрещено совершение в многоквартирных домах действий, производящих шум и нарушающих тишину и покой граждан, с 13.00 до 14.00 час.
В какое время суток можно делать ремонт
Запрещено совершение в многоквартирных домах строительно-монтажных, ремонтных и (или) разгрузочно-погрузочных работ, с 20.00 до 07.00 час. в рабочие дни и с 20.00 до 09.00 час. в выходные и нерабочие праздничные дни.