Пять лет соседи мучают громкой музыкой по ночам семью в Бердске
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Пять лет соседи мучают громкой музыкой по ночам семью в Бердске

4:32:047/23/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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"Летом реально не хочется находиться дома. Надоели их дискотеки ночные", - рассказывает женщина.

У нас ребенок не спал всю ночь

В редакцию “Курьер. Среда. Бердск” обратилась жительница Бердска, с просьбой посоветовать ей, как быть с ночными музыкантами в доме №26 по ул. Советской.

- Сегодня с 1.00 ночи до 5.00 соседи в частном секторе развлекались и слушали громко музыку. Вели себя излишне громко, а на предложение выключить музыку и вести себя спокойней, ночью, ведь утром на работу - естественно послали подальше и все, - рассказывает Елена.

Кроме того, такое поведение продолжается не один день, а целых пять лет соседи не могут успокоиться.

- Летом реально не хочется находиться дома. Надоели их дискотеки ночные. Полицию раньше вызывали - не помогло! У людей веселая жизнь: днём продают пиво, а ночью его, видимо, поглощают! - добавляет Елена - У нас ребенок не спал всю ночь. Говорят, надо жить мирно с соседями, но как? Если ничего не понимают. Видимо им законы не писаны! - грустно заключила Елена.

На сайте МВД сообщается перечень правонарушений, за которые можно понести административный штраф:

Не допускается:

1. Включать громко музыку и остальные звуки на устройствах, а также использовать звукоусиление. В том числе в транспорте, на местах продаж, общепита, развлекательных центров, нарушающих покой граждан и тишину.

2. Повторяющиеся звуки звуковой сигнализации на автомобиле.

3.Громкая игра на музыкальных инструментах, крики, свист, громкое пение и другие действия, нарушающие покой окружающих и тишину.

4.Также любые ремонтные работы, стройка, и другие работы, нарушающие покой и тишину

Все эти запреты распространяются, в частности, на периоды времени:

с 13 часов до 15 часов ежедневно;

с 22 часов до 7 часов в будни;

с 22 часов до 9 часов в выходные и праздники.
Исключение период с 22 часов 31 декабря до 3 часов 1 января по местному времени.

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От редакции

Как можно помочь людям?

Аноним, 23 июля 2021 4:43:38
В Новосибирской области нельзя шуметь по закону о тишине 2021:

в рабочие дни с 22.00 до 07.00 час.

в выходные и праздничные дни с 22.00 до 09.00 час.

в Новый год исключение: с 22.00 час. 31 декабря до 04.00 час. 1 января.

Существует также час тишины днем.

В дневное время запрещено совершение в многоквартирных домах действий, производящих шум и нарушающих тишину и покой граждан, с 13.00 до 14.00 час.

В какое время суток можно делать ремонт

Запрещено совершение в многоквартирных домах строительно-монтажных, ремонтных и (или) разгрузочно-погрузочных работ, с 20.00 до 07.00 час. в рабочие дни и с 20.00 до 09.00 час. в выходные и нерабочие праздничные дни.
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