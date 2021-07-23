В России выявили 23 811 новых зараженных коронавирусом за сутки 23 июля
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В России выявили 23 811 новых зараженных коронавирусом за сутки 23 июля

3:42:337/23/2021Фото: pixabay
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За это же время скончались 795 пациентов.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Сегодня, 23 июля, оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил о новых зараженных за минувшие сутки. Таких было выявлено 23 811 человек. Отметим, число летальных исходов от коронавируса в РФ остается высоким - за минувшие сутки скончались 795 пациентов. Наибольше количество умерших в Москве - 107, в Санкт - Петербурге - 68, в Иркутской области - 35. По выздоровлении были выписаны 22 547 человек.

В Москве зарегистрировали 3 425 новых случаев COVID-19, еще 7 010 пациентов выздоровели. В Московской области за сутки выявлены 1 965 новых заболевших, в Санкт-Петербурге - 1 940.

Всего за время пандемии в России зарегистрировано 6 млн 078 тыс. 522 случая коронавирусной инфекции, 152 296 умерших и 5 млн 450 тыс. 004 выписанных.

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